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Европейский вещательный союз отреагировал на "тяжелое решение" Украины не ехать на Евровидение-2019

00:55, 28 февраля 2019
Общество
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Украина проинформировала EBU о своем решении / фото СТБ

Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте Евровидения.

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«С грустью Европейский вещательный союз (EBU) может подтвердить, что Национальная общественная телекомпания Украины проинформировала EBU, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение не участвовать в конкурсе Евровидение 2019 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по этому вопросу будут дальнейшие обсуждения с украинской стороной, «но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году».

Как сообщал УНИАН, Национальная общественная телерадиокомпания Украины на фоне скандалов с Нацотбором отказалась от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

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Теги: #Украина#Евровидение