Европейский вещательный союз отреагировал на "тяжелое решение" Украины не ехать на Евровидение-2019

В EBU надеются увидеть представителя Украины в следующем году.

Европейский вещательный союз отреагировал на решение Украины отказаться в этом году от участия в Евровидении.

Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте Евровидения.

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«С грустью Европейский вещательный союз (EBU) может подтвердить, что Национальная общественная телекомпания Украины проинформировала EBU, что после дальнейших обсуждений они приняли тяжелое решение не участвовать в конкурсе Евровидение 2019 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по этому вопросу будут дальнейшие обсуждения с украинской стороной, «но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году».

Как сообщал УНИАН, Национальная общественная телерадиокомпания Украины на фоне скандалов с Нацотбором отказалась от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019.