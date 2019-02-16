Стали известны все участники финала Нацотбора на Евровидение-2019

Определились все шесть участников Нацотбора на Евровидение-2019.

Сегодня, 16 февраля, состоялся второй полуфинал Национального отбора Евровидения-2019.

По результатам голосования судей и зрителей в финал Нацотбора на Евровидение-2019 прошли еще три участника: Freedom Jazz, ANNA MARIA, KAZKA.

Неделей ранее первыми финалистами Национального отбора стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.

В рамках сегодняшнего конкурсного выступления свои песни представили Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom Jazz.

В общем самые высокие баллы судьи поставили: LAUD - 6 баллов, KAZKA - 7 баллов и высокий балл, 8, отдали - Freedom jazz. В свою очередь, зрители распределили баллы так: 6 баллов - KHAYAT, 7 баллов - ANNA MARIA, 8 баллов - Freedom jazz.

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Победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри. В жюри Нацотбора традиционно вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Как сообщал УНИАН, прямые эфиры Национального отбора-2019 происходили 9 и 16 февраля, а 23 февраля должен пройти финал конкурса.

Участник от Украины выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 14 мая в Израиле.