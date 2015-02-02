В центре Одессы милиция задержала мужчину с арсеналом боеприпасов

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, оперативные работники уголовного розыска осуществляли патрулирование города в рамках оперативно-профилактической отработки по противодействию террористическим проявлениям.

Внимание милиционеров привлекло подозрительное поведение мужчины со спортивной сумкой в руках.

«Оглядываясь, он быстро и непредсказуемо менял направление своего движения, пытаясь скрыться из поля зрения правоохранителей. Проследив за подозрительной личностью, оперативники догнали его в одном из бильярдных клубов, где решили проверить свои предположения. Интуиция не подвела – в сумке находился большой арсенал боеприпасов», - рассказали в отделе.

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В частности, изъяты 18 ручных гранат РГД-5, столько же запалов к ним и более 2,3 тыс. патронов калибра 5,45 мм к автоматическому оружию. Две гранаты уже были приведены в боевую готовность (вкручены запалы). От объяснений о происхождении боеприпасов 28-летний житель Одессы отказался. Все изъятое направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУМВД в Одесской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и источники, связанные с поступлением боеприпасов на территорию Одессы. Задержанный проверяется на причастность к совершению других преступлений.

Ранее УНИАН сообщал, что на пункте пропуска "Чонгар" у двух украинцев изъяли арсенал охотничьего оружия.