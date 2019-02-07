Когда в Украине разрешат марихуану в медицине и кто этому мешает

Использование лекарственных средств на основе каннабиса (в народе – конопли) разрешены законом в ряде западных стран, в то время как в Украине каннабиноиды (активные компоненты, производные от конопли) находятся в списке запрещенных в медицине веществ. На днях инициативы общественных активистов, которые уже несколько лет добиваются легализации марихуанны в нашей стране, открыто поддержала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, заявив, что медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине с определенными оговорками – нормальная мировая практика.

По словам Супрун, медицинский каннабис в умеренной дозировке показан пациентам с болезнью Альцгеймера для замедления ее прогрессирования, рассеянном склерозе, в качестве паллиативной помощи онкобольным и для устранения тошноты и рвоты впоследствии химиотерапии, а также при эпилепсии и язвенном колите.

Учитывая многочисленные мировые исследования заболеваний, при которых доказана эффективность их лечения препаратами, содержащими каннабиноиды, а также доказанные минимальные риски возникновения зависимости от них, потребность в разрешении применения таких препаратов в украинской медицине более чем необходима.

Очередная попытка

Как рассказал УНИАН спикер организации, борющейся за разрешение использования конопли, Украинской ассоциации медицинского каннабиса Тарас Ратушный, о легализации как таковой речь не идет – прежде всего, поддержка соответствующей петиции в адрес Верховной Рады означает создание контролированного законного оборота препаратов с содержанием каннабиноидов. По его словам, на сегодняшний день в медицинской практике Украины активно используют морфий, амфетамин, кокаин на законных и контролируемых основаниях, которые в большинстве случаев вызывают зависимость у пациентов; при этом каннабис, который, по данным Всемирной организации здоровья может вызвать не зависимость, а, максимум, нарушения в поведении у около 10% тех, кто его принимает, находится вне закона.

Из 500 активных изученных на сегодня каннабиноидов только один вызывает психоактивное действие, зато все они имеют определенные терапевтические свойства против тех или иных заболеваний. Этот факт делает невозможным в Украине клинические исследования препаратов, и не позволяет государственную регистрацию лекарств, в составе которых он может быть. Хотя потребность в ней есть – только по официальным данным, около 2 миллионов больных в Украине страдают от хронической боли и других расстройств, которые можно избежать благодаря препаратам на основе фитоканабиноидов - активных компонентов, содержащихся в конопле. Среди таких пациентов больше 20 000 детей с фармакорезистентными формами эпилепсии (теми, при которых невозможно достичь полного или почти полного контроля над припадками при помощи подобранных противоэпилептических средств), сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

Важно также добавить, что во всем мире исследования каннабиноидов не прекращаются и ежегодно усовершенствуются. Подтверждением этому стали отчеты Всемирной организации здоровья об исследовании каннабидиола, которые выпускают уже второй год подряд на основе исследований ученых. Согласно им, как таковых исследованных побочных эффектов каннабидиола выявлено не было, а потому на данный момент он признан безопасным и хорошо переносимым.

Стоит отметить, что при нынешней каденции парламента попытка регистрации законопроекта, предполагающего ряд поправок в закон о наркотических средствах и психотропных веществах, которые по большей части касаются разрешения использования каннабиса в медицине – уже была предпринята, причем, одним из его соавторов стал экс-министр здравоохранения и замглавы профильного комитета ВР Олег Мусий. Увы, до обсуждения в сессионном зале проект так и не дошел.

«То, что требовалось от комитета ВР по вопросам здравоохранения, было сделано – еще в 2016 году мы получили положительное решение комитета о том, чтобы рекомендовать законопроект к голосованию в первом чтении. На самом деле, тут вопрос к руководству Верховной Рады, которое хронически не ставит на голосование медицинские законопроекты. Но если петиция будет рассмотрена, то подготовленный законопроект может быть выходом из ситуации», - говорит Мусий.

Однако, по словам Тараса Ратушного, причина несколько глубже, чем «хроническая нелюбовь» руководства ВРУ.

«Тот проект был разработан по правительственной инициативе о выполнении государственной Стратегии государственной политики в отношении наркотиков на период до 2020 года, который предусматривал начало научных исследований каннабиноидов как анальгетиков и других медицинских средств. Этот законопроект, собственно, мог бы стать фундаментом для контролируемого оборота каннабиноидов. Но этого не случилось потому, что главным субъектом, который мог бы разрабатывать лицензионные условия использования наркотических веществ, в том числе и каннабиса, была Государственная служба по контролю за наркотиками, которая была в 2016 году реформирована в Гослекслужбу – и чиновники, которые занимались вопросами каннабиноидов, в новой структуре потеряли необходимые полномочия. И потому вся стратегия сошла на нет», - поясняет Ратушный.

Отсутствие декриминализации из-за коррупции

Марихуана, причем, не только в медицинских, а, в некоторых случаях – и в рекреационных целях (то есть, для личного пользования ради релакса и удовольствия без цели сбыта) – разрешена в ряде стран мира. Первым государством, полностью легализовавшим марихуану, стал Уругвай, чей сенат в 2013 году одобрил законопроект, декриминализирующий выращивание, продажу, покупку и использование марихуаны. До 40 грамм «травки» в специальных лицензированных аптеках могут покупать лица старше 18 лет, предварительно зарегистрировавшиеся в специальной базе данных. Также уругвайцы выращивать до шести кустов конопли у себя дома.

Пожалуй, рекордсменом по снятию ограничений на употребление марихуаны можно назвать США, где процесс растянулся практически на 70 лет – запрет на любое использование, который еще в 1937 году принял Конгресс США, в 31 штате частично смогли отменить только в прошлом году. Да и то, для этого пришлось провести ряд референдумов. И несмотря на то, что запрет на федеральном уровне так и не был отменен, отдельные штаты воспользовались правом на снятие этого запрета на своей территории – в конечном счете, 22 штата ограничились продажей марихуаны сугубо в медицинских целях по рецепту врача, а еще 9 – разрешили ее рекреационное использование.

Самое интересное здесь то, что глобальная мировая война с коноплей и началась, собственно, из-за политических игр в США. После отмены знаменитого «сухого закона» в Америка тогдашний руководитель Федерального бюро по наркотикам Гарри Анслингер, опасаясь разорения своего ведомства, придумал теорию, согласно которой курение марихуаны влечет за собой вспышки беспричинного насилия и становится причиной совершенных «под кайфом преступлений», которая активно навязывалась американскому обществу на протяжении десятилетий и подкреплялась крупными штрафами. В борьбу с коноплей охотно включились ее «конкуренты» - крупные производители алкоголя. Итогом стало лоббирование Соединенными Штатами антиконопляной политики на уровне ООН, тогда же в обиход и вошло слово «марихуана» - по задумке лоббистов, достаточно зловещее, чтобы убедить весь мир бороться с «конопляным злом».

Тем не менее, политики в Штатах нашли в себе силы, чтобы бросить вызов алкогольному лобби и наследию Анслингеру.

…Недалеко от своего соседа по континенту ушла и Канада, которая в октябре прошлого года и вовсе разрешила расслабляться коноплей на всей территории страны. Кроме того, для медицинских целей разрешено использование в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Польше, Португалии, Швейцарии, Великобритании и Австралии, а с каждым годом количество стран с подобным отношением к каннабису только растет.

Однако, при этом есть и страны, которые, наоборот, постепенно отказывают своим гражданам в свободном употреблении конопли. Например, Нидерланды, которые уже долгое время считаются в мире некой Меккой для любителей расслабиться в конопляном дыму. В частности, Гаага стала первым голландским городом, где в апреле прошлого года чиновники запретили курить марихуану в центре из-за жалоб многих жителей и гостей города на сильный запах «травки» и громкий шум от тех, кто ее употребляет.

Увы, Украина – в клубе тех стран, где процесс декриминализации каннабиноидов не просто затягивается, но и вовсе тормозится. Это происходит по ряду причин: потому, что конопля у населения долгое время ассоциировалась не с возможным лекарством, которое может облегчить страдания тяжелобольных, а с неприемлемым наркотиком; государство не предпринимало ранее никаких попыток разрушить этот ложный стереотип; часть государственных чиновников и правоохранителей против декриминализации, так как получают регулярную неправомерную финансовую выгоду от незаконного оборота конопли (крышуют, продают уголовные дела и т.д.).

Уже несколько лет к ряду, начиная с 2005 года, в Украине проходят так называемые «конопляные марши», одним из главных требований которых, помимо разрешения применения медицинского каннабиса, является декриминализация части 1 статьи 309 УК, то есть перевод наказания за хранение марихуаны без цели сбыта из уголовной ответственности в административную (уплату штрафа). Но и с этим, по тем же вышеуказанным причинам, депутаты не торопятся.

Забавно, что при всем этом, для украинцев использование медицинской и рекреационной конопли – реальное историческое наследие. Ведь в украинской традиции коноплю издавна использовали как универсальное средство от многих болезней – ней лечили половые заболевания у мужчин и женщин, конопляным маслом – туберкулез и «рожу» (бешиховое воспаление). Кроме того, бытует мнение, что именно смесь из конопли и полевых трав еще до появления табака забивали в свои трубки казаки (табак в средние века в Украине не был доступен), не говоря уже о традиции украинцев ткать одежду из волокон одиозного растения.

По словам управляющего партнера, адвоката юридической компании «Тарасов и партнеры» Андрея Тарасова, сопротивление легалайзу непосредственно государственного аппарата и правоохранительной системы связано с тем, что на последнюю, с одной стороны, ляжет дополнительная нагрузка по контролю циркулирования наркотических веществ в стране, а с другой – нечистые на руку правоохранители потеряют возможность дополнительного заработка через контроль нелегального оборота каннабиса.

«Даже если и разрешить использование марихуаны в медицинских целях, нелегальный оборот марихуаны будет существовать также, как существует и нелегальный оборот оружия или объекта авторских прав: книг, песен, фильмов и так далее. Однако такой оборот будет в разы меньше, поскольку при прочих равных условиях смысла в нарушении закона гражданами просто нет. И именно поэтому очень важно со стороны госорганов внедрить четкие и понятные правила легального оборота марихуаны и, соответственно, систему контроля», - говорит Тарасов.

Увенчается ли сейчас попытка активистов и отстранённой решением суда от выполнения своих обязанностей и.о. министра Супрун разрушить порочный круг запретов против каннабиса в Украине? Увы, прогноз пессимистичен. Ведь собрать 226 голосов парламента для нынешнего созыва Верховной Рады – почти невыполнимая задача (ту же Супрун утвердить в статусе министра сколько лет не могут!).

Но вода и камень точит.

Анастасия Заремба