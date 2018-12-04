Пограничники разоблачили схему переправки украинцев в РФ транзитом через аннексированный Крым

Правоохранители провели санкционированные обыски в местах проживания водителя и владельца "компании перевозчика", в ходе которых были изъяты документы, средства связи и другие вещи, которые могут быть использованы в суде как доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители разоблачили схему переправки украинцев в РФ транзитом через временно оккупированную территорию АР Крым.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, вчера в рамках открытого уголовного производства совместно с сотрудниками СБУ в Херсонской области разоблачили и прекратили деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу.

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"Во время въезда на материковую часть Украины в КПВВ «Чонгар» совместная группа правоохранителей задержала водителя микроавтобуса, гражданина Украины, который по предварительной договоренности осуществил перевозку двух граждан Украины в РФ и обратно транзитом через временно оккупированную территорию АР Крым", - говорится в сообщении ГПСУ.

В дальнейшем правоохранители провели санкционированные обыски в местах проживания водителя и владельца "компании перевозчика", в ходе которых были изъяты документы, средства связи и другие вещи, которые могут быть использованы в суде как доказательства противоправной деятельности.

В действиях правонарушителей усматриваются признаки нарушения ч.2 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч.2 ст.332-1 УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины. В ответ Россия ограничила пропуск граждан Украины.