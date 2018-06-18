Как бороться с газовыми посредниками и противостоять давлению Газпрома

В последние дни достаточно активно обсуждаются газовые отношения с Россией и то, сдают ли наши лидеры государственные интересы Газпрому. На мой взгляд, нужно не кричать о давлении со стороны Газпрома, а разработать новую схему конкурентной продажи газа на внутреннем рынке в Украине. Только в этом случае мы сможем существенно сократить неэффективное использование газа и уменьшить зависимость от российского газового монополиста.

В 2000 году была проведена реформа энергетического рынка страны. Тогда правительство Ющенко смогло полностью перейти на рыночное ценообразование на рынке нефти и нефтепродуктов. Эти два шага имели чрезвычайно позитивное влияние на развитие страны. Хотя и тогда кричали, что сельское хозяйство погибнет и население пострадает. Однако ничего страшного не произошло.

Уверен, что и после реформы внутреннего газового рынка и перехода на рыночную модель его продажи и потребления тоже никто не умрет, хотя всем, в том числе и промышленности, сельскому хозяйству, населению придется куда больше внимания уделять энергосбережению.

При осуществлении реформы газового рынка мы вынуждены выходить из имеющейся зависимости от фактически одного поставщика импортного газа в Украину. Но при этом нужно навсегда положить конец использованию монопольного положения на внутреннем рынке со стороны Газпрома и любых возможных, связанных с ним посредников, а также прекратить позорную практику постоянной просроченной задолженности за газ перед иностранными поставщиками и внутренними добытчиками газа. Для решения этого задания нам надлежит законодательно установить механизм продажи всего объема газа собственной добычи и импортного газа на энергетической бирже - с правом его покупки всеми юридическими лицами, зарегистрированными в Украине, но при условии обязательной предоплаты всего купленного газа “живыми” средствами или векселями, авалированными (гарантированными) первоклассными банками.

Формирование рынка именно на таких условиях будет предусматривать резкий рост цены на газ для населения до уровня, обеспечивающего рентабельность закупки этого газа на оптовом рынке и транспортировки его конечным потребителям. Такой вариант будет также довольно болезненным для предприятий теплокомунерго. Но только он может прекратить тот идиотизм с расточительным потреблением газа, который мы наблюдаем сейчас.

Это будет способствовать существенному сокращению потребления газа в стране и увеличит спрос на другие виды энергоресурсов, например уголь, что, в свою очередь, поднимет инвестиционную привлекательность угольной отрасли, особенно учитывая планы относительно ее масштабной приватизации.

Одним из важных элементов реформы газового рынка Украины должно стать выведение из НАК “Нафтогаз Украины” и подчинение Министерству транспорта и связи “Укртрансгаза” и газовых хранилищ. Это даст возможность наладить реальный учет всего газа, который продается на внутреннем рынке или транзитно транспортируется по территории Украины. Это также будет стимулировать сокращение расходов газа непосредственно газотранспортной системой, потому что покупать его ей придется тоже на бирже. Сейчас эти расходы абсурдно высоки.

Отделение газотранспортной системы и газовых хранилищ от Нафтогаза создаст также предпосылки для получения реальных доходов за транспортные услуги и, соответственно, даст возможность обеспечить источники финансирования капитального ремонта газотранспортной сети и увеличить поступления в госбюджет, а также для целевого субсидирования наименее защищенных слоев населения.

При такой схеме НАК “Нафтогаз Украины” мог бы существовать как материнская компания холдинга, владеющего предприятиями, которые осуществляют добычу газа в Украине и за ее пределами и продают его конечным потребителям на внутреннем рынке.

Борис Кушнирук, экономист