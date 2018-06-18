Чем гордятся Луценко, Вакарчук, Верка Сердючка, Шуфрич и другие артисты

Сердючка впервые исполнила песню о герое своего детства... Никак не могу понять, куда ведут наши политики, – сказал Виктор Пинчук... Пользуясь телевидением, я отдаю приказ 300 тысячам милиционеров! – заявил Луценко... В Киеве наградили людей, которыми гордится вся Украина.

14 марта в театре имени Ивана Франко уже в пятый раз вручали ежегодные премии «Гордость страны». Эта премия, соинициатором которой выступил Фонд Виктора Пинчука, присуждается людям, вызывающим восхищение нации своими героическими поступками. В состав общественного совета по присуждению премии входят Богдан Ступка, Нина Матвиенко, Виктор Пинчук, Мирослав Попович, Сергей Бубка и многие другие.

Сам Пинчук называет эту премию самой престижной в Украине, потому что ее нельзя «ни купить, ни пролоббировать".

– Мы уже в пятый раз вручаем премию «Гордость года», – говорит олигарх. – Встреча с этими людьми – настоящая удача в жизни. Это уникальные люди, которые живут рядом с нами, они помогают нам тем, что заставляют задуматься... Мы понимаем, что смысл жизни не в суете, не в столкновении амбиций, не в борьбе за власть. Помню, как в прошлом году девочка без рук и ног обращалась со словами: «Люди, вы так счастливы, у вас по две руки и по две ноги! Что вам еще нужно?!» Думаю, эти слова должны услышать наши политики – это им адресован мессидж! Никак не могу понять, за что они борются, куда ведут, что это за столкновение амбиций.

Что для самого Пинчука является гордостью, он скромно отказался сказать, мол, сегодня не о нем речь...

Чествовать героев в театр Франка пришли, в частности, секретарь СНБО Раиса Богатырева, бютовец Николай Томенко, богатырь Василий Вирастюк, скандалист Нестор Шуфрич, губернатор Киевской области и соратник Президента Вера Ульянченко, олимпийская чемпионка Лиля Подкопаева... Вручать награды съехались звезды со всего СНГ.

Я поинтересовалась у некоторых из этих людей, что для них наибольшая гордость в жизни, и выяснилось, что почти каждый больше всего гордится своими родными. Но были и те, кому вообще нечем гордиться.

Госпожа Ульянченко наибольшей своей гордостью считает своих родителей.

– Потому что они прожили очень нелегкую жизнь, имели очень нелегкое детство: моя мама выросла без мамы, мой отец вырос без отца. Они вырастили прекрасных детей и смогли привить нам традиционные для нашей нации ценности.

Журналист Дмитрий Гордон рассуждал с минуту, но так и не нашел, чем гордится в своей жизни.

– Я еще ничем не горжусь... Мне нечем гордиться!

Госпожа Богатырева прибыла на празднование со своей наибольшей гордостью – внучкой.

– Самая большая гордость в моей жизни - мои дети и моя внучка.

– А как зовут вашу внучку?

– Машенька, скажи тете, как тебя зовут!

– Меня зовут Маша!

Самый сильный человек планеты Василий Вирастюк ничем так не гордится, как своей семьей.

– Самая большая гордость для меня - однозначно моя семья, – говорит силач. – Что я еще могу так высоко и гордо нести, как звание своей семьи – нашу фамилию Вирастюков?!

Признание господина Шуфрича оказалось для меня несколько неожиданным.

– Для меня наибольшая гордостью, конечно, дети, мои сыновья.

…Премия “Гордость страны” вручается в десяти номинациях. И за каждой из номинаций стоит трогательная история ее победителя – радостная или грустная, но героическая.

В номинации «Рекорд года» победили 14-летние близнецы-вундеркинды Николай и Леонид Тузенко из Винницкой области. Они стали абсолютными чемпионами Европы по решению логико-математических задач. Близнецы обошли лицеистов из двадцати стран мира и вернулись из Парижа с двумя золотыми медалями. После этой победы Николая и Леонида пригласили на учебу в Украинский физико-математический лицей при КНУ им. Т. Шевченко.

Ребят с экрана, размещенного на сцене, поздравил Андрей Шевченко, а “вживую” сказать приветственное слово и пожать руки юным вундеркиндам пришел Славко Вакарчук.

– Леня и Коля, вы – наши герои! – произнес певец-депутат. – Я очень хорошо знаю, что такое олимпиады, потому что сам когда-то имел счастье принимать в них участие. Знаю, что такое физика и математика, потому что сам получил физико-математическое образование. Я искренне вас поздравляю, и когда я о вас прочитал, то решил установить для вас собственную стипендию, которую буду выплачивать из своих средств, чтобы вы могли спокойно продолжать учебу без проблем.

В номинации «Личное достижение» отметили 29-летнего Олега Иваненко. 16-летним парнем он неудачно прыгнул в воду и сломал шею. Медики предрекали ему жизнь без движения. Но Олег год за годом, преодолевая боль, настойчиво заставлял свое тело работать и доказал, что медицинский диагноз – не приговор. Оставаясь в инвалидной коляске, он закончил университет, сегодня работает нотариусом, водит машину, завоевывает золотые медали. Господин Иваненко – член Национальной параолимпийской сборной Украины по плаванию, чемпион Украины, человек, установивший мировой рекорд, проплыв 50 метров стилем баттерфляй без вдоха воздуха.

На сцену театра Франко для Олега пригласили спеть его любимую российскую певицу львовского происхождения Анжелику Варум.

В номинации «Семейная история» премию вручили 15-летнему Андрею Костецкому, который после смерти родителей заботится о семье из восьми детей и старенькой бабушке. Родители умерли в прошлом году, и он стал главой семьи. Их должны были распределить по детдомам, но они не захотели расставаться и обратились к председателю города с заявлением, чтобы он им позволил остаться вместе.

Андрей говорит, что после девятого класса хочет выучиться на водителя, ведь ему нужно ставить на ноги младших братьев и сестер.

Организаторы вывели на сцену всю семью Костецких. Женщины в зале не могли сдержать слез. А Пинчук несколько раз протягивал своей жене Елене платочек.

Для этой семьи Фонд Виктора Пинчука открыл депозит на 100 тысяч гривен, которым Андрей сможет воспользоваться после 18 лет и купить необходимую семье машину.

Но чтобы не ждать так долго, у министра внутренних дел Юрия Луценко попросили выдать главе семьи права на вождение автомобилем в 16 лет. Луценко вышел на сцену и пообещал, что 2 апреля этого года будут и права, и автомобиль от него лично.

В номинации «Выдающиеся примеры отваги» статуэтку получил 58-летний пенсионер из Черкасс Николай Филимонов, задержавший серийного грабителя банка.

Господин Луценко, вручая награду пенсионеру, сказал, что именно на таких людях и держится Украина.

– Пользуясь телевидением, я отдаю приказ 300 тысячам милиционеров равняться на господина Филимонова!

Для этого отважного мужчины из России приехала спеть киевлянка Лолита.

– Вот бы мне такого мужчину! – сказала из сцены большая любительница мужчин. – А вы женаты? Нет! Тогда я ваша!

Господин Филимонов воспринял эти слова буквально и сразу побежал к Лолите на сцену. Она же расцеловала пенсионера.

В номинации «Чувство долга» награду отдали командиру Днепропетровского военизированного горноспасательного отряда Владимиру Мнишенко. Когда в прошлом году в октябре рухнула десятиэтажка в Днепропетровске, спасатель Мнишенко неделю не уходил с места трагедии. Уже не оставалось никакой надежды найти кого-то живого. Но чудо произошло: под обломками послышался стон, и господин Мнишенко спас 42-летнего жителя дома.

В номинации «Достижение всей жизни» отметили основателя высококачественных компьютерных игр на украинскую тематику Сергея Григоровича. Его «Казаки» и «Stalker» оказались очень удачными коммерческими проектами. Сергей – один из самых молодых миллионеров Украины, в 16 лет он создал собственную компанию.

Вручить ему статуэтку победителя вышла Раиса Богатырева с внучкой.

– Даже не представляю, как сейчас гордятся вами ваши родители! Вы превратили виртуальный мир в игру добра и зла и дали возможность понять людям, что побеждает только добро и собственная цель.

Поздравить молодого миллионера прибыла эпатажная Верка Сердючка.

– Сережа, я лично не играла в твою игру, но не прокатиться с тобой на вертолете я не против... Уважаемая богема, дорогие миллионеры! Знаете, вам здесь всем что-то вручают, а мне никто ничего никогда не вручал. Я получила второе место на Евровидение – и хоть бы кто-то дал стакан кефиру!

Сердючка впервые исполнила песню о герое своего детства Михаиле Горбачеве.

– В детстве всегда носила значок Михаила Горбачева, всегда им восхищалась. Он изменил жизнь нас всех. Я всем желаю успеха, никого не слушайте и идите к своей цели. Мне когда-то сказали: «Вера, ты же даже в одну ноту не можешь попасть, не позорься». Я им сказала: «Я смогу!» Напряглась и попала!

В номинации «Сила духа» победила тройка инвалидов Юрий Войтюк, Владимир Турский и Олег Полозюк. Каждого из них постигло несчастье на взлете жизнь. Войтюк был завкафедрой ботаники, когда стремительно стал терять зрение, Турский ослеп по окончании университета, а Полозюк - кандидат в мастера спорта по плаванию, как-то неудачно прыгнул в пруд и остался прикованным к инвалидной коляске. Когда еще все трое были здоровы, объехали немало стран, но каждый мечтал побывать в Индии. Тогда они решили: две пары ног и пара глаз – этого достаточно, чтобы добраться до гигантского храма в Путта-Парте, где растет Древо желаний. Они преодолели тяжелый путь благодаря тому, что помогали друг другу. Олег описывал друзьям, что видит, а Юрий с Владимиром катили инвалидную тележку и несли вещи. Так они преодолели 240 ступеней, которые вели к Древу желаний.

В номинации «Редкий талант» отметили 6-летнего горниста из Херсона Рому Куприянова. Профессионалы сказали, что таких молодых горнистов не бывает. В его возрасте просто невозможно играть на духовых инструментах, потому что детские легкие еще недостаточно развиты. Но Рома доказал, что так бывает. И продемонстрировал это на сцене театра вместе с джазовым коллективом. От такого зрелища женщины в который раз заплакали.

В номинации «Сосед года» отдали статуэтку 13-летнему мальчику из Ровенской области Виктору Шилану, который холодным весенним утром вытащил из реки тонувшего односельчанина – 90-килограммового мужика.

Глава Ровенской обладминистрации Виктор Матчук, вручая Виктору награду, сказал очень трогательно:

– Я спросил у Виктора: «Что ты хочешь, чтобы мы тебе подарили?» Он долго думал, минут 15, потом сказал: «Я хочу компьютер, но попрошу мебель». Почему? Потому что компьютер – это ему, а мебель будет всей семье. Этот молодой человек, как и тогда на берегу реки, думает не о себе. И это урок нам, взрослым.

Как оказалось, Виктор – круглый сирота, живет с бабушкой. Хотя он выбрал мебель для семьи вместо компьютера для себя, но получил и то, и другое. Мебель – от обладминистрации, а компьютер – от организаторов.

В номинации «Выдающиеся примеры отваги» отметились четверо одиннадцатиклассников с Днепропетровщины: Юрий Козацкий, Виктор Ботусов, Дмитрий Нелупенко и Анатолий Ляпота. Ребята вынесли из охваченного огнем дома четверых детей и их маму.

Номинантов награждал Василий Вирастюк с маленькой героиней Настей Овчар. Три года назад Настя спасла свою маленькую сестренку из огня, а сама получила страшные ожоги. Операцию ей делали в США.

Вирастюк сказал ребятам, что они настоящие мужики, и вручил им ключи от мопедов.

Чрезвычайно трогательной оказалась также история победителя в последней номинации «Врач года».

Врач Сергей Лапоног из Житомира выходил малыша, который появился на свет вдвое раньше от срока и весил 490 граммов. Профессионалы называют этот случай уникальным. Считалось, что малыш не может выжить, а если и выживет, то скорее всего будет инвалидом. Однако Богданчик, который при рождении помещался на ладони, не мог самостоятельно дышать и есть, попал в заботливые руки заведующего отдела интенсивной терапии новорожденных Сергея Лапонога. Врач практически поселился в больнице возле ребенка. Недавно Богданчику исполнился год, и он вполне здоров.

Оксана Климончук