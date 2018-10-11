​​​​​​​Служители культа. Чем владеет в Украине Московский патриархат

Процесс получения Украинской православной церковью автокефалии вышел на финишную прямую. Чтобы завершить работу по предоставлению Украине томоса в Киев приехали экзархи Вселенского патриарха Варфоломея архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский.

«Мы приехали с чрезвычайной миссией для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии украинской церкви уже положено. Мы на финишной прямой и будем идти к финишной линии», – заявил архиепископ Даниил.

По словам предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, наша страна может получить томос в октябре. Он также пояснил, что после признания единой Украинской православной церкви все здания, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.

«Государство передало свою собственность в пользование украинской православной церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра – и одна, и вторая (Киево-Печерская и Почаевская) – будут переданы украинской церкви. Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви», - отметил предстоятель.

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При этом, по его словам, Киево-Печерская и Почаевская лавры являются украинскими святынями, к которым Московский патриархат никакого отношения не имеет. «А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей церковной собственности не имеет», - подчеркнул Филарет, добавив, что единая поместная автокефальная православная церковь в Украине будет независимой.

Вместе с тем, вокруг якобы имущества Московского патриархата идут нешуточные споры. Вплоть до того, что в российских СМИ уже начали распространять информацию о вероятных нападениях на церкви. Более того, российские эксперты намекают, что защищать «свое» прихожане УПМ МП могут даже с оружием…

Без права собственности

Так чем же сегодня владеет в Украине Московский патриархат? На соответствующий запрос о собственности УПЦ МП в Украине в Фонде госимущества УНИАН сообщили, что вопросами религиозных организаций занимается Министерство культуры. В министерстве же отметили, что общее количество религиозных организаций церкви в единении с Московским патриархатом - 12675, из них центр – 1, управлений – 52, общин - 12348, монастырей - 211, братств – 28, миссий – 17, духовных учебных заведений - 18.

Всем этим Московский патриархат владеет, согласно закону «О свободе совести и религиозных организациях». Но владеет условно. Дело в том, что, в законе сказано, что религиозная организация, в частности, УПЦ МП, имеет право использовать для своих нужд строения и имущество, предоставляемые им на договорных началах государственными, общественными организациями или гражданами. Госуправление этим имуществом, относящимся к сфере охраны культурного наследия, ведает непосредтсвенно Кабмин, центральные органы исполнительной власти, областные, районные, городские и сельские советы.

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Однако религиозные организации имеют право собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвований, или переданное государством, а также приобретенное на других законных основаниях. Тут вопрос собственности и управления относится исключительно к компетенции соответствующих органов местного самоуправления и госуправления.

Отдельно стоит упомянуть о культовом имуществе, которое находится в госсобственности. Оно передается религиозным организациям в безвозмездное пользование или возвращаются в собственность религиозных организаций бесплатно по решению местных органов власти.

На вопрос, в чьем управлении находятся важнейшие культовые помещения - мужской Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь, женский Свято-Вознесенский Фроловский монастырь, а также Успенский собор, Кафедральный собор Воскресения Христова, Свято-Покровский собор, то в министерстве отметили, что «данные объекты не числятся на балансе предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Министерства культуры Украины».

Если же говорить о конкретных культовых сооружениях, которые упоминал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, то, по информации Министерства культуры Украины, Успенский собор Киево-Печерской Лавры находится на балансе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, а Успенский собор Почаевской лавры - на балансе Кременецко-Почаевского государственного историко- архитектурного заповедника, и относятся к сфере управления Министерства культуры. Представители УПЦ МП только лишь пользуются зданиями этих сооружений.

А вот относительно Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Минкульте заявили, что он и вовсе незаконно размещен на земельном участке Национального музея истории, и находится в пределах охраняемой зоны.

Другими словами, никакого права собственности на эти религиозные сооружения УПЦ МП не имеет.

«У УПЦ (МП), как у единой церковной структуры, никакого имущества в Украине нет, потому что не существует юридического лица «Украинская Православная Церковь». Дело в том, что, согласно отечественной системе государственно-конфессиональных отношений, Церковь сама по себе не имеет статуса юридического лица. Церковь не является монолитной пирамидальной структурой с юридической точки зрения. В правовом поле Церковь представляет собой конгломерат из тысяч местных приходов, каждый из которых является отдельным юридическим лицом», - отмечает религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой.

В этой связи, по его словам, вопрос о собственности тех или иных церковных сооружений должен решаться на местном уровне, отдельно по каждому приходу. «Решение о переходе из одной юрисдикции в другую принимается исключительно членами местной общины, в соответствии с уставом (официальным документом) этого прихода. Кроме самих верующих, принадлежащих к общине, никто другой не может «перевести» приход в другую юрисдикцию. Таким образом, любые разговоры о рейдерстве имущества не соответствуют действительности, хотя бы потому, что это невозможно с правовой точки зрения», - подчеркнул он и добавил, что отдельно будет решаться вопрос имущества Лавр, поскольку они не являются собственностью религиозных организаций, а только находятся в их пользовании.

Как может происходить передача имущества

По словам адвоката, директора юридической компании «Прима лидер групп» Дины Дрыжаковой, по идее, после признания единой Украинской православной церкви все здания, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, должны перейти в собственность поместной церкви. «А в отношении лавр (Киево-Печерская и Почаевская) ситуация и того проще – они находятся в собственности государства. Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в аренде Украинской православной церкви Московского патриархата сроком на 50 лет, решать их судьбу может только Кабмин», - отметила она.

С таким мнением согласен и адвокат Дмитрий Богуславский. «Если имущество принадлежит государству (как имущественные комплексы Лавр), то применяется ст.17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», то есть вопрос решается в рамках договорных отношений. Так же, как, например, с квартирой, которую снимает гражданин. Есть договор – есть право пользования, нет договора - нет и права пользования», - говорит он.

По словам юриста, расторжение существующих договоров зависит от их содержания – это может быть, как право одностороннего расторжения, если это предусмотрено договорами, так и признание судом договоров недействительными (при наличии оснований).

При этом Богуславский напоминает, что, в соответствии с ч. 1 ст. 8 этого закона, если большинство членов общины определили, что они верующие граждане автокефального, а не московского «течения или толка», «религиозная организация (и, соответственно, должное и/или используемое ею имущество) «переходит» от УПЦ МП к украинской автокефальной церкви (после ее создания)».

Впрочем, это не означает, что УПЦ МП сдастся «без боя». По словам адвоката юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрия Грибова, стоит принять во внимание, что, согласно разъяснения Высшего арбитражного суда Украины двадцатилетней давности, владельцем или пользователем того или иного имущества является не религиозная группа в целом – УПЦ МП, а каждая религиозная община (приход, церковь) или другая религиозная организация (монастырь, братство, духовное учебное заведение). То есть, передача имущества единой поместной церкви в Украине (после ее создания), может происходить по каждому отдельному зданию и помещению, а не всецело.

«Кроме того, учитывая положения условий типового договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью, изменения к которому не вносились с 2003 года, органы государственной власти на сегодня почти лишены возможности во внесудебном порядке расторгнуть такой договор и потребовать имущество по безвозмездному пользованию», - отметил он.

Однако и тут на старуху имеется проруха. Так, по мнению юриста практики интеллектуальной собственности Андрея Григоренко, в случае, если религиозные организации Украинской православной церкви Московского патриархата добровольно не передадут имущество, которое сейчас занимают, то для передачи его единой поместной церкви можно будет руководствоваться ст. 20 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». В ней, в частности, сказано, что после прекращения деятельности религиозных организаций имущество, предоставленное им в пользование государственными, общественными организациями или гражданами, возвращается его прежнему владельцу. А при отсутствии правопреемников имущество религиозной организации, прекратившей свою деятельность, переходит в собственность государства. Культовое имущество передается другим религиозным организациям.

Другими словами, переход права собственности на любое имущество религиозных организаций Украинской православной церкви Московского патриархата новосозданным религиозным организациям единой православной церкви возможен после прекращения существования религиозной организации. «Это может произойти в связи с ее реорганизацией (разделением, слиянием, присоединением) или ликвидацией. Или, как вариант, в судебном порядке в связи с нарушением закона «О свободе совести и религиозных организациях» и иных законодательных актов Украины», - отметил он.

Как на деле будет происходить переход культовых обителей от Московского патриархата под управление независимой церкви Украины, покажет время. В УПЦ Киевского патриархата уже заявили, что никто силой ничего забирать не будет. Каждая община будет самостоятельно решать, оставаться ли ей в подчинении у Московского патриархата после получения автокефалии Украиной. Государство обещает обеспечить выполнение Конституции и закона о свободе совести и религиозных организаций. Поэтому ни бойни, ни кровопролития, которым уже пугают верующих из Москвы, никто не допустит. А вот профилактикой возможных конфликтов и провокаций со стороны России нужно заняться уже сейчас.

Нана Черная, Анастасия Заремба