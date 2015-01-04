"Гумконвой" России завтра отправится в Ростовскую область
Очередной «гумконвой» МЧС РФ, который отправился сегодня рано утром из Ногинска в Ростовскую область, сделал остановку на ночлег в Воронежской области.
Об этом сообщили в Управлении организации информирования населения МЧС РФ, передают РИА Новости.
"Водители автомобилей размещены на отдых, с ними проведен дополнительный инструктаж по вождению в экстремальных условиях. Практически все они ранее неоднократно доставляли помощь в Донецкую и Луганскую области", — сказал представитель МЧС РФ.
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По его словам, далее продолжит движение в Ростовскую область. В составе "гумконвоя" более 60 автомобилей.
Как сообщал УНИАН, Россия прислала на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса уже 10 так называемых «гуманитарных конвоев», последний - 21 декабря.
В СНБО Украины заявляли, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.