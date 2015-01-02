Нацсовет вызовет руководство "Интера" на следующее заседание

Об этом сообщила член Нацсовета Ольга Герасимьюк в соцсети. "На первое в новом году заседание Нацсовета мы вызываем Анну Безлюдную ("Интер"). Заслушать ее концепцию новогодних шоу", - написала она.

"Также приглашаем принять участие в этом разговоре СБУ, надеемся на участие СНБО, пригласим председателя Комитета свободы слова ВР, депутатов...", - написала Ольга Герасимьюк, отметив, что СНБО может применить санкции к телеканалу.

"Обязательно позовем общественных активистов, прессу, представителей европейских организаций", - добавила Ольга Герасимьюк.

Она подчеркнула, что перед новогодними праздниками мониторинговый центр Нацсовета получил задание поставить на контроль все эфиры - и результат мониторинга будет проработан на заседании в вышеупомянутом круге участников.

Напомним, на телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней программы, в которой выступил, в частности, певец Иосиф Кобзон, который объявлен в Украине персоной нон-грата. В этой же программе звучали песни других российских исполнителей, которые публично высказывались в поддержку сепаратистов на востоке Украины. Среди них Валерия, Олег Газманов, Николай Басков и другие.

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После этого секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии этого телеканала. В свою очередь министр информационной политики Юрий Стець заявил, что будет инициировать в Верховной Раде законопроект, согласно которому российских артистов будет запрещено показывать на украинских телеканалах.