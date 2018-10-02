​​​​​​​Парковки по-новому: почему новые правила не освободили улицы от хаотичного нагромождения машин

Когда новые правила парковки только вступили в силу, соцсети заполонили фото, на которых автомобили эвакуировали на штрафплощадки.

Однако уже на следующий день, 28 сентября, ситуация в корне изменилась: за два часа прогулки в центре Киева в «час пик», именно тогда, когда проезжие части в неположенных местах и тротуары заполняются автомобилями горожан, УНИАН не увидел ни одного эвакуатора или инспектора, «конспектирующего» нарушения и выписывающего обещанные законом штрафы. Ситуация повторилась и в еще один насыщенный автомобильным трафиком день – понедельник.

Так, Крещатик оба эти дня был полон «героями парковок», несмотря на обилие знаков, запрещающих остановку и стоянку – они тут почти на каждом столбе. И, учитывая, что множество автомобилей припарковано прямо под знаками, запрещающими это, еще в пятницу появились первые сомнения, что столичных водителей можно пронять каким-то новым законом.

«Я тут всегда машину оставляю, ни разу никто ни забирал. Да, знаю, что стоять нельзя, но мне тут удобно, я ее прямо из окна на работе вижу. Начнут забирать – выбегу», - говорит водитель белого внедорожника Павел, который как раз подстраивался под запрещающий знак.

Сомнения только усиливаются, если присмотреться к другим запретным местам – у пешеходных переходов и перекрестков.

Не пугают автовладельцев и спецпредупреждения с изображением эвакуатора, мол, осторожно, можете временно лишиться своего железного друга.

В большинстве своем, водители сетуют, что в центре отсутствуют нормальные парковки, поэтому и приходится бросать своих «железных коней» как и где попало, рискуя нарваться на эвакуатор и штраф.

Вместе с тем, в местах, где нормальные паркинги все же оборудованы, ситуация нисколько не лучше. К примеру, район Дворца спорта. Платных паркингов здесь целых три – в ТРЦ «Гулливер», часть Спортивной площади, а также часть улицы Эспланадной. И если первый водители не жалуют из-за тесноты и дороговизны, то два других – оборудованы рабочими паркоматами с вполне адекватными ценами, установленными решением городской власти.

Однако автомобили здесь все равно бросают, как угодно.

Схожая ситуация и на улице Большой Васильковской возле метро «Олимпийская». Здесь тоже имеется два вполне приличных вместительных паркинга. Один – непосредственно в ТРЦ «Олимпийский», второй – под Троицкой площадью (паркинг «Троицкий»). Нельзя сказать, что цены на парковку здесь прямо драконовские.

Но, к примеру, в воскресенье, во время концерта на НСК «Олимпийский», зрители бросали свои авто где угодно, но только не на платной парковке.

Был ли замечен за это время хоть один эвакуатор? Как бы не так. Реагировали ли на жалобы полицейские? Не совсем в том ключе, в котором хотелось бы.

В частности, перед вышеупомянутым концертом практически на всех перекрестках всех улиц, окружающих НСК «Олимпийский», дежурили полицейские патрули. Светофоры были выключены, а транспортный коллапс регулировали дедовским методом – с помощью регулировщиков. Однако ни на одном из перекрестков ни один полицейский не направлял автомобили, стремящиеся попасть поближе к стадиону и там припарковаться, на близлежащие паркинги.

Почему революционный закон не сделал революции

По своей задумке закон о парковках мог бы стать революционным. Чего только стоит норма о том, что нести админответственность за нарушение правил парковки должен не только водитель, но и собственник транспортного средства. Также среди новшеств планировалось, что фиксация нарушения не требует обязательного контакта с нарушителем, мол, достаточно лишь фото- или видеосъемки автомобиля с двух ракурсов.

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Кроме того, законом предполагалось, что фиксировать нарушения и штрафовать за них могут не сотрудники патрульной полиции, а специальные инспектора – сотрудники исполнительных органов власти местного самоуправления. При этом, инспекторам запрещалось принимать в качестве оплаты за услуги парковки наличные средства. Эвакуацией неправильно припаркованных авто, по идее, тоже должны были заняться инспектора. А информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

При этом, среди прочего, планировалось создание местными органами власти автоматизированной системы контроля для оплаты паркования.

Что же касается штрафов, то, например, неуплата стоимости платной парковки, согласно новых правил, влечет за собой наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по использованию такой парковки.

Но все это красиво только на бумаге. Дело в том, что, по сути, закон не урегулировал, какие именно приборы фото- и видеофиксации могут применяться для фиксации нарушений. А еще в Украине нет стандарта, согласно которому органами сертификации можно было бы проводить оценку приборов фиксации нарушений на дорогах, кроме превышения скорости. И пока Кабмин не утвердит такого регламента, мобильный телефон сознательного пешехода или видеорегистратор другого водителя – вовсе не гарантия штрафа для нарушителя правил парковки. Существует также риск оспаривания штрафов по новому закону, если для его фиксации были использованы несертифицированные приборы.

«Прежде чем эвакуировать авто, должно быть зафиксировано местоположение авто. Фотографии и видео должны зафиксировать пространство и время, то есть, действительно ли оно находится в том месте, где ПДД запрещена стоянка. И вот тут возникает нюанс о том, что это должно быть за устройство и насколько точно оно должно определить координаты, так как остановка запрещена от места, где установлен знак», - говорит автоюрист Владимир Караваев.

Однако, по его словам, даже в этом случае оспаривать штрафы очень часто не будут, «ведь водители, стоя под знаками, идут на нарушения сознательно». При этом автоюрист отмечает, что сознательно нарушать правила, несмотря на предупреждение и угрозу штрафов, водителям приходится - поскольку другого места для парковки часто попросту нет.

«Проблема нового закона в том, что водителей загоняют в такие рамки, в которых не нарушить этот закон будет сложно. Например, в больших городах есть проблема в том, что ставить машину действительно негде и припарковаться, даже с минимальными нарушениями, не всегда получается. Потому будет большое количество выписанных штрафов и это сложно будет обжаловать, так как в такой трактовке получается, что водитель осознанно пошел на нарушение», - убежден юрист Андрей Вареник.

В свою очередь, адвокат Егор Штокалов считает, что ситуаций, в которых водители будут оспаривать постановления об админнарушении будет достаточно, и в этой связи снова может возникнуть большая нагрузка на суды. «Другой вопрос – насколько сложно будет оспорить. Это будет зависеть от каждого конкретного случая. Например, если в зимнее время водитель припарковался в размеченном синей полосой месте (разрешенная парковка, - УНИАН), а ее не увидел инспектор, то тогда водитель может обратиться к городским властям с запросом о расположении платных парковок. И в этом случае у него будет шанс на успех», - отметил он.

Вторая проблема – закон предусматривает наличие инспекторов, которых, по факту, пока еще нет. По словам заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрия Рахматуллина, после того, как 27 сентября закон вступил в силу, городские власти только получили возможность приступить к созданию инспекций. «На уровне КГГА по этому поводу был принят ряд решений. В столичной инспекции будет работать около 150 человек, среди которых 80-90 – непосредственно инспекторы и около 20-30 человек – сотрудники IT-сектора, которые будут обеспечивать работоспособность системы и штат юристов, так как любой человек будет иметь право опротестовать постановление», - рассказал он УНИАН.

По словам чиновника, отбирать инспекторов планируют на конкурсе. А после него понадобится не менее двух месяцев на их подготовку. «Надеемся, что в 2018 году мы встанем в строй и получим оборудование», - отметил Рахматуллин.

Что мешает закону работать

Впрочем, не все так плохо. Некоторые нормы нового закона все же вполне дееспособны. Так, с 27 сентября полиции все-таки разрешили эвакуировать автомобили, припаркованные в неположенном месте. Ведь, согласно закону, эвакуировать автомобиль могут, если он находится на проезжей части в 2 и больше рядов, на железнодорожных переездах, трамвайных путях, на эстакаде, на мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выездов из близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.

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Если раньше полицейским необходимо было еще доказать, что то или иное нарушение существенно препятствует дорожному движению, то теперь любое из вышеуказанных нарушений само по себе позволяет полиции действовать жестко.

Однако, и тут процесс еще не налажен. «Информация о временном задержании транспортного средства будет передаваться на абонентский номер подвижной (мобильной) связи и на адрес электронной почты, указанные соответствующими пользователями или лицами, по которым зарегистрированы транспортные средства. Однако, на сегодняшний день, есть много владельцев, которые во время регистрации транспортного средства не предоставили электронную почту или мобильный номер. Над данным вопросом работают специалисты МВД для того, чтобы это исправить и внедрить», - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Поэтому, по его словам, самый быстрый путь узнать, где находится ваша машина (что ее эвакуировали, а не угнали), - позвонить по 102 дежурному или по номеру горячей линии Национальной полиции (044) 287-82-82. Правда, как показывает практика, дозвониться туда с первого раза – небывалое везение.

Что же касается возвращения транспортного средства владельцу, то это, по словам Белошицкого, будет возможным только после уплаты им всех издержек – штрафа за неправильную парковку (от 255 до 1700 грн) и услуг по перевозке автомобиля на штрафплощадку. К примеру, в Киевтранспарксерсвисе, который курирует вопрос парковок в столице, такие услуги обойдутся в 619 гривен (189 грн - подача эвакуатора, 430 грн - погрузка авто краном). Дополнительно оплачивается и перевозка на штрафстоянку – по 9 грн за каждый километр пути.

Впрочем, по словам заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрия Рахматуллина, на сегодня за департаментом закреплены всего 10 рабочих эвакуаторов. Не удивительно, что с момента вступления в силу нового закона, удалось эвакуировать только около четырех десятков автомобилей.

Анастасия Заремба, Татьяна Урбанская