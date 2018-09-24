В Германии потрясены нападением на одесского активиста Михайлика

В Посольстве ФРГ в Украине выражают обеспокоенность нападениями на гражданских активистов в Украине.

Посольство ФРГ ожидает тщательного расследования нападения на одесского общественного деятеля, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика.

Об этом говорится в сообщении посольства Федеративной Республики Германия в Украине в Twitter.

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«Мы потрясены новостью о нападении на активиста Олега Михайлика. Мы ожидаем, что этот и другие нападения, совершенные в течение последних недель, будут прозрачно и тщательно расследованы», - подчеркнули немецкие дипломаты.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста Олега Михайлика.

По словам руководителя Одесской областной организации «Сила людей» Игоря Бычкова, 23 сентября стало известно, что Михайлик пришел в себя.

Из-за покушения на Михайлика активисты пикетировали областное управление Нацполиции в Одессе, требуя встречи с его начальником Дмитрием Головиным.