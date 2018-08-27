Надя Дорофеева показала интимные тату (видео)

Дорофеева показала процесс создания татуировок.

Популярная украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева показала кадры с татуировкой в интимном месте.

Читайте также"Забыла надеть юбку": новое фото Нади Дорофеевой раскритиковали в сети

Ролик появился на YouTube-канале певицы. Дорофеева рассказала, что сделала себе три тату – две из них – слова "Good" и "Bad" - в зоне бикини.

Ранее украинская исполнительница, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вновь очаровала своих подписчиков новым стильным образом. В своем Instagram певица опубликовала фото в легкой свободной блузе и с прической в стиле 40-х годов прошлого века. Дополнила рэтро-образ Дорофеева классической красной помадой.