Появились новые подробности о состоянии Софии Ротару

После корпоратива в российской Уфе София Ротару упала в обморок. На "скорой" ее доставили в реанимацию.

У Софии Ротару еще во время концерта в Уфе начала кружиться голова. Но она смогла закончить программу. Однако за кулисами украинская певица потеряла сознание.

Подробности о состоянии певицы, ссылаясь на собственный источник в больнице, узнала "КП".

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"Мы сделали пациентке компьютерную томографию перфузии (эта диагностика позволяет оценить кровоток в головном мозге на уровне мельчайших сосудов — Ред.). Очагов инсульта не обнаружили. Учитывая симптомы, диагноз был поставлен: «Транзиторная ишемическая атака» (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта — Ред.). Утром на всякий случай еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых инсультов", - рассказали в медучреждении.

По словам врачей, как выяснилось после беседы с Ротару, она неправильно принимали некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила. "Терапия у нее была подобрана неправильно", - добавили в больнице.

Ранее медики сообщали, что Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение. Концертный директор рассказал, что у певицы поднялось артериальное давление.