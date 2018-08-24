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Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину независимости (видео)

10:00, 24 августа 2018
Общество
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В этом году нашему независимому государству исполняется 27 лет. Традиционно в Киеве на День Независимости пройдут концерты, этническая ярмарка и забег в вышиванках.

Главным действом Дня независимости будет военный парад, который пройдет по главной улице столицы. На параде будут представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Действо начнется в 10:00 на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве.

В военном параде примут участие женщины-военнослужащие Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

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Также в параде примут участие 18 иностранных делегаций. Впервые прозвучит новое официальное приветствие украинских Вооруженных сил "Слава Украине! Героям слава!". Охрану порядка в День Независимости Украины 24 августа будут обеспечивать около 30 тысяч правоохранителей.

Напомним, 24 августа 1991 года Верховным Советом УССР был принят Акт провозглашения независимости Украины.

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Новость в сюжете: Празднование Дня Независимости
Теги: #Украина#независимость#парад на День независимости#День Независимости в Киеве