Украинцы в РФ: где нет заработка, нет заробитчан

На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал карательную операцию против украинских гастарбайтеров. Мол, с 1 января 2015 года «серые» украинские работники, не имеющие специального патента, «работы не получат». «Более строго мы будем относиться и к соблюдению сроков пребывания в нашей стране – 90 дней в течение полугода. Раньше было достаточно выехать из России – и снова въехать обратно, чтобы без проблем трудиться здесь следующие три месяца. Теперь к таким украинцам-путешественникам без патента на работу наши пограничники будут относиться с повышенным вниманием», - пообещал он.

Дабы усилить впечатление от угроз, Медведев обратился к цифрам. Так, по подсчетам российского премьера, только высококвалифицированных специалистов из Украины и тех, кто работает с официальным разрешением на работу или с патентами, - почти 400 тысяч человек. А неофициально – в разы больше (до 6 млн человек). Собственно, по мнению Дмитрия Медведева, после Нового года без работы останутся несколько миллионов украинцев, что принесет, по его подсчетам, Украине 11-13 млрд долларов финансовых потерь. Более того, ни Украина, ни ЕС, по словам главы российского правительства, не спешат решать проблему трудоустройства этих людей. «Ведь для многих украинцев работа в России – единственный источник существования», - посетовал он.

Гастарбайтеров – не сосчитать

Действительно, Российская Федерация, наряду с Польшей, Италией и Чехией – крупнейший рынок труда для украинцев, которые находят работу за рубежом. И выбор России в этом качестве обусловлен объективными факторами: близость границы, отсутствие языковых проблем и трудностей с визами. Но, будем справедливы, с цифрами и фактами у российского премьера не сложилось.

Во-первых, потому, что, согласно статистике Федеральной миграционной службы (ФМС), в прошлом, 2013 году, трудовых мигрантов из Украины в РФ насчитывалось около 1,34 млн человек. Причем, по словам руководителя ФМС Константина Ромодановского, из них, без оформления документов, трудились более миллиона. В нынешнем году ФМС дает уже другие цифры – гастарбайтеров из Украины, по официальным данным, стало около 2,5 млн человек (всего трудовых мигрантов в России – более 11 миллионов). В этой связи, увеличение втрое количества тружеников из Украины в текущем году, по версии Дмитрия Медведева, можно объяснить лишь тремя факторами. Либо глава российского правительства посчитал всех трудовых мигрантов, выдав их за украинцев, либо приплюсовал к гастарбайтерам и украинских беженцев (впрочем, их, даже по самым фантастическим подсчетам ФМС, около миллиона, с официальным статусом – несколько тысяч). Либо озвучил данные Всемирного банка, по информации которого примерно 6,5 миллионов украинцев работают за границей (но не только в России).

Во-вторых, даже если допустить (так как подсчитать точное количество нелегалов, действительно, очень трудно), что украинских гастарбайтеров в России несколько миллионов человек, большинство из них – сезонные работники (и Медведев это признает). Которые, в отличие, например, от бывших украинских чиновников во главе с экс-президентом Януковичем, крайне редко нарушают требования ФМС РФ о сроках пребывания на территории России граждан других государств. Иначе, после депортации, пересечь русско-украинскую границу даже ради нелегального трудоустройства будет весьма проблематично.

Премьер России не знает законов своей страны

В-третьих, и это, пожалуй, главное, Дмитрию Медведеву, прежде чем сообщить трудовым мигрантам из Украины столь «шокирующие» новости, следовало бы тщательнее изучить законодательство РФ. Как известно, с июля 2010 года для официального трудоустройства в России иностранцу необходимо получить патент как разрешение на работу. Цена самого дешевого патента – от 1 тыс рублей в месяц. Но, если раньше такой документ давал возможность трудоустраиваться только у физических лиц, то с 1 января 2015 года это разрешение будет распространяться и на юридических лиц. Проще говоря, если до 2015 года гастарбайтер имел право легально трудоустроиться няней или строителем у частного лица, то с 2015 года можно будет искать работу хоть на заводе, хоть в юридической фирме. Исключением могут быть, разве что, государственные структуры.

Таким образом, заплатив за получение патента, можно будет спокойно работать до одного года. Причем, по истечению этого срока можно будет продлить разрешение на работу еще на год. Собственно, по словам руководителя департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС РФ Сергея Темряковича, на основании такого патента трудовой мигрант сможет законно без выезда находиться на территории России два года.

Если разобраться, то, по факту, система трудоустройства для иностранцев в России не ужесточается, а, наоборот, упрощается, - считают украинские трудовые мигранты в России. Тем более, если учесть, что с августа постановлением российского правительства также отменены квоты для украинцев. То есть, до конца текущего года кто угодно из Украины (независимо от места регистрации в Украине) может спокойно трудоустраиваться в любом регионе России.

Другое дело, что россияне, иной раз, предпочитают не выполнять требования собственного законодательства по отношению к украинцам. «Например, весной этого года был случай, когда нашу гражданку «сняли» с поезда и не впустили в РФ. Более того, поставили запрет на въезд в Россию на три года, несмотря на то, что она работала там легально, имела разрешение и все необходимые документы», - рассказал адвокат Владимир Мисечко.

По его словам, теперь украинка пытается оспорить это решение российских пограничников в суде. Правда, пока безрезультатно.

Впрочем, адвокат уверен, что свое слово в таких делах должен сказать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «К примеру, в 2008 году ЕСПЧ установил, что Россия, во время антигрузинской кампании, нарушила ряд статей Европейской конвенции. И обязал ее выплатить денежные компенсации гражданам Грузии, которых тогда депортировали из РФ», - отметил он.

Удар по российским работодателям

Стоит также отметить, что, угрожая ужесточением правил трудоустройства для украинцев, Дмитрий Медведев оказывает медвежью услугу, прежде всего, российским работодателям. Дело в том, что последние охотно нанимают на работу именно украинцев, а не выходцев из Центральной Азии, которые могут не знать русского языка и, зачастую, не обладают необходимой квалификацией. «Из Украины приезжают нормальные люди, которые хотят, а, главное, умеют работать», - поясняют российские работодатели.

Львовянин Роман Куритник, который вернулся из России осенью этого года, где трудился строителем, рассказывает, что это действительно так: «Несмотря на конфликт между Россией и Украиной, мой работодатель хотел работать исключительно с украинцами». Впрочем, по его словам, украинские трудовые мигранты в сфере строительства теперь и сами не особо горят желанием трудоустраиваться в РФ. И причина вовсе не в ужесточении правил для гастарбайтеров, а, скорее, в плачевном состоянии российской экономики и нестабильности рубля. «В среднем, если посчитать, то нам платили около 5 тыс гривен в месяц. Учитывая, что из этих средств нужно еще вычесть деньги на проезд и питание, этого мало. Я вернулся в Украину, потому что такие средства могу заработать и дома», - рассказал мужчина.

Кроме того, трудовые мигранты-украинцы часто жалуются, что наниматели-россияне обещают им одну зарплату, а, в результате, вычитают какие-то штрафы и на руки выдают совсем другую сумму.

Что же касается опасений российского премьера о росте безработицы в Украине в связи с возвращением гастарбайтеров на родину, отметим, что, после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, украинцы значительно больше стали интересоваться возможностью работать в Европе. Да, Соглашение об ассоциации не предполагает свободной миграции трудовой силы. Тем не менее, украинцы получают возможность работать как «независимые специалисты или представители украинских компаний, которые могут открыть в ЕС свои филиалы и предоставлять там 18 видов услуг». Иными словами, несмотря на то, что проблема виз и разрешений пока существует, причин для отказа украинцам в трудоустройстве будет меньше.

…Причина трудовой миграции не столько в безработице на родине, сколько в возможности заработать больше, чем платят в собственной стране. Учитывая же, что «российское экономическое чудо» закончилось вместе с высокими ценами на нефть, украинцам скоро нечего будет делать в РФ – где нет заработка, там нет заробитчан.

Ольга Каретникова-Котягина, Татьяна Урбанская