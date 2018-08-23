ГПУ просит арестовать экс-топ-менеджера "Укргаздобычи" с залогом в полмиллиарда - адвокат

В начале недели правоохранители повторно задержали бывшего первого заместителя главы правления ПАО «Укргаздобыча» Алексея Тамразова.

Генпрокуратура подготовила ходатайство об аресте экс-заместителя председателя правления "Укргаздобыча" и владельца издания Insider Алексея Тамразова с альтернативой внесения залога в 500 миллионов гривень.

Об этом рассказал адвокат подозреваемого Виталий Коломиец, пишет Украинская правда.

По его словам, такую информацию ему сообщил по телефону прокурор.

"Ходатайство защите должны завтра (23 августа - УП) утром дать", - отметил юрист.

Из всех фигурантов дела это самая большая сумма залога. До сих пор лидером по этому показателю был Александр Кацуба. За его свободу просили 450 миллионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины во второй раз задержали бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргаздобыча» Алексея Тамразова.

Читайте такжеБывшего топ-менеджера "Укргаздобычи" Тамразова задержали по делу о преступной организации, связанной с Януковичем

Адвокат Тамразова Николай Ореховский заявлял, что задержание произошло в рамках расследования уголовного производства о преступной организации во главе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Ореховский уточнил, что с обыском к Тамразову правоохранители пришли в 8.20, а вывезли его из квартиры в 11.15.

9 августа правоохранители уже задерживали Тамразова, когда уличили его при попытке передать 100 тыс. долл. взятки (из ранее оговоренных 200 тыс. долл.) заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ за то, чтобы прокурор не ходатайствовал об аресте газа.

По факту предложения неправомерной выгоды работнику правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 УК Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что Тамразова задержали при попытке дать взятку за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича.

10 августа Печерский райсуд Киева избрал Тамразову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн. Подозреваемый должен был находиться под стражей до 7 ноября.

13 августа Тамразов покинул Лукьяновское СИЗО после внесения за него залога.