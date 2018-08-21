Кровавая харьковская история

В ночь на 20 августа неизвестный ворвался в здание городского совета Харькова в центре города и открыл стрельбу. В полиции сообщили, что информация о выстрелах у горсовета поступила к ним около часу ночи. Патруль сразу же прибыл на место и полицейские увидели возле здания раненого охранника, рядом с которым стоял мужчина. Он начал стрелять и по патрульным. В итоге, были ранены полицейский и еще трое охранников горсовета.

Как отметил заместитель главврача харьковской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Козаченко, ночью к ним доставили двоих пострадавших. Полицейский, который получил множественные ранения, фактически находился в состоянии клинической смерти. Спасти его не удалось – у погибшего 29-летнего заместителя командира роты Управления патрульной полиции в Харьковской области, старшего лейтенанта полиции Дмитрия Кириенко остались жена и двухлетняя дочь. Второго раненного в результате стрельбы охранника прооперировали, он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии.

Патрульные вынуждены были применить к нападавшему силу – он был застрелен. По информации правоохранителей, злоумышленник действовал в одиночку, а в его крови на момент нападения было около двух промилле алкоголя. Нападавшим оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков.

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех отметил, что Поярков с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком, ремонтировал автомобили. 31 мая он, из-за невыплаты зарплаты, уволился, после чего начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию. При этом злоумышленник не имел судимости и не состоял на учете полиции.

Также Бех сообщил, что Поярков обстрелял автомобиль Шкода Октавия, который в момент нападения находился напротив мэрии и ожидал зеленого сигнала светофора. К счастью, пассажиры, среди которых был ребенок, не пострадали. «Мужчина стрелял в дверь горсовета. Он вернулся к указанному транспортному средству и начал кричать, чтобы они поехали. Машина ждала зеленого света светофора. Нападавший начал стрельбу по машине, люди пытались уехать и стали за перекрестком, поскольку повредили колесо. Установлено, что в автомобиле, по которому стрелял нападавший, двое взрослых и ребенок», – отметил Бех.

По его словам, на звуки выстрелов вышел охранник мэрии, и после того, как он открыл дверь, сразу же получил пулевое ранение. В это время двое других охранников сбежали во двор горсовета. Позже нападавший начал их искать «с целью также ликвидировать». Обойдя первый и второй этажи мэрии и не обнаружив их, мужчина спустился вниз, встретился с патрульными, которые прибыли на вызов, где и ранил 29-летнего заместителя командира роты.

Как сообщил на своей странице Facebook написал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, погибший полицейский был в бронежилете, но это его не спасло. «Пули преступника попали в бок - там наиболее уязвимое, не защищенное пластинами бронежилета место туловища», - уточнил Шевченко.

Позже выяснилось, что перед нападением на мэрию, стрелок также убил свою жену, 42-летнюю Наталью Пояркову. Ее тело правоохранители обнаружили в частном доме в районе Холодной Горы, где и проживала супружеская пара. На теле погибшей - многочисленные огнестрельные ранения: в предплечье, руки, шею и челюсть. Патроны те же, которые обнаружили и после стрельбы в горсовете.

Соседи говорят, что семья не была неблагополучной, но муж был скрытен и ни с кем не общался. В то же время, по информации следователей, Пояркова в последнее время сообщала о скандалах и ссорах с мужем и даже предлагала ему расстаться.

Во время следственных действий в доме, где обнаружили тело жены нападавшего, правоохранители также нашли и изъяли большое количество оружия и боеприпасов: автомат с коллиматорным прицелом, 4 пистолета, винтовку с оптическим прицелом, 7 снаряженных патронами магазинов, 230 патронов калибра 9 мм, банка с порохом и металлической стружкой, а также профессиональный станок для изготовления патронов и оружия.

Внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко уточнил в Facebook, что при нападавшем были обнаружены два пистолета. «Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй - «Байкал», также переделанный под стрельбу боевыми. А также несколько магазинов к ним и около 30 патронов», - написал нардеп.

По его словам, мотивы нападавшего пока не установлены, но изучается несколько версий. «Одна из них, это то, что нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи. Другая версия - нападение было совершено из хулиганских мотивов. Третья версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Взяты образцы для анализа на этот счет», - сообщил Геращенко.

По факту произошедшего возле Харьковского горсовета полиция открыла три уголовных производства. «Первое уголовное производство - это причинение или попытка вызвать смерть двух и более лиц. Также посягательство на убийство людей, которые перемещались на автомобиле Шкода. И ст. 348 - посягательство на жизнь сотрудника полиции», - заявил Геращенко.

Семье погибшего патрульного Дмитрия Кириенко будет выплачена компенсация в сумме 1 321 500 гривен.

УНИАН