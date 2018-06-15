Социальный эксперимент УНИАН: Я – гей. Обнимешь меня?

Вы бы обняли гея, увидев его на улице? Более года назад, в марте 2017, на улицах Шанхая провели социальный эксперимент – молодой парень стоял, раскрыв объятия, на его свитшоте было напечатано «Я – гей. Обнимешь меня?», а его глаза – закрыты маской для сна. Важно понимать, что Китай – это не Европа. До 2001 года гомосексуальность здесь считалась психическим заболеванием, и отношение к ЛГБТ-людям в обществе все еще консервативное. Прохожие реагировали на парня по-разному. Снимали на телефон, растеряно оглядывались, просто проходили мимо. Но все же многие подбегали и обнимались, желали удачи со словами: «Я с удовольствием обниму тебя, гей», «люблю тебя», «я могу тебя понять». Более отзывчивыми были женщины, но и парни подходили, было даже несколько типичных офисных работников в строгих костюмах.

В ближайшее воскресенье в Киеве состоится ежегодный марш равенства «КиевПрайд». Уже в пятый раз киевляне и гости столицы соберутся для демонстрации своей поддержки ЛГБТ-сообщества, ратуя за равенство для всех. Марш станет финальным аккордом, ведь разнообразные правозащитные мероприятия и так уже полным ходом идут в столице.

За несколько дней до прайда УНИАН решил провести небольшой тест на толерантность для жителей украинской столицы, вдохновившись опытом китайского социального эксперимента. Атрибутику мы упростили: от маски на глазах отказались, а свитшот с надписью заменили на плакат.

Героем эксперимента согласился стать Евгений Белоцкий, студент Киево-Могилянской академии. Женя учится на программиста, но в душе он, скорее, правозащитник: «Мне не все равно, как живут люди, мне не хочется видеть, как люди сталкиваются с дискриминацией».

Для своего эксперимента мы выбрали пять точек в разных частях города. В самый центр – Крещатик или Майдан решили не идти. Во-первых, здесь народ давно привык к разным акциям, а, во-вторых, гуляет много туристов, а не местных жителей, что точно не способствует чистоте эксперимента.

На каждой локации мы стояли около 15 минут. В целях личной безопасности героя, редакция УНИАН привлекла к эксперименту двох бодигардов, которые, хоть и сливались с толпой, не выпускали Женю из поля зрения.

Ху**ос, вали отсюда

Начинали мы с Куреневского парка в подольском районе столицы. Небольшой зеленый уголок только на первый взгляд совершенно безопасный. Местные рассказывают, что именно здесь на лавочках любят отсиживаться герои районной гоп-культуры. Женя становится с плакатом прямо напротив входа в парк. Рядом – трамвайные пути и пешеходный переход, так что движение народа оживленное. «Вообще, это место довольно стремное. Остановки сплошные, выбежать и ударить меня чем-то можно без проблем», – рассуждает он.

Буквально спустя пару минут демонстрации плаката к Жене подходит молодая мамочка с коляской и обнимает его. У парня на лице расцветает улыбка.

А вот уже следующий «заинтересовавшийся» в нашей акции мужчина настроен был не так доброжелательно. Из глубины парка раздалось пьяное: «Ху**ос». Шаркающей нетвердой походкой сказавший это приближался к Жене. Рубашка расстегнута, кепка надета козырьком назад, минута – и персонаж уже пытается избить Женю ногой со словами: «Тут дети гуляют, вали отсюда…». Наш герой отодвигается, к точке конфликта приближаются предусмотрительно приглашенные нами к наблюдению за событиями бодигарды, но секунда… и пьяный тип вместе с дружком уже плетется в сторону ближайших ларьков.

«Когда мы только приехали, я его сразу заметил. Надеялся, что бухой и не прочтет, что у меня на плакате написано. А, нет, оказалось, что не настолько пьян…», – делится с нами эмоциями Женя.

«Но я знал, что он меня не ударит, порвал бы футболку, ну, и ладно. Такие не ударят, только угрожать могут…», – добавляет он.

«Попадешь в ад»

Прочувствовав вкус адреналина, мы отправились на второю точку – в Оболонском районе. Рядом с местом нашей остановки – большие торговые центры, выход из метро «Минская», не говоря уже о всегда заполненном «Макдональдсе», возле которого мы и расположились.

Здесь Евгений был звездой. Люди шли к нему обниматься целыми компаниями. В основном, конечно, подростки, а также девушки и парни чуть постарше, пожалуй, студенческого возраста. Один из парней даже поинтересовался у нашего героя, состоит ли тот в отношениях. Здесь обнять Женю также пожелала молодая мама с ребенком на руках. «Мамочки с детьми – это вообще супер. Ведь это значит, что дети вырастут и тоже будут толерантными», – радовался парень.

Народ постарше, преимущественно, проходил мимо. Кто-то, с улыбкой, кто-то и вовсе никаких эмоций не демонстрировал. А вот некоторых людей Женина акция, видно, задела не на шутку. Так, супружеская пара с виду лет сорока долго читала ему лекцию о грехе, содомии и прямом пути в ад, ссылаясь на Ветхий завет.

«Сначала они спросили, чему я улыбаюсь, ведь гомосексуальность – это грех, и я попаду в ад. Я ответил, что у евреев нет такого понятия, как ад», – рассказывал Женя нам позже (Евгений действительно еврей).

Настойчивость женщины действительно можно назвать примечательной. Со стороны казалось, что они с супругом готовы часами убеждать Женю в рисках грехопадения. Причем, за своей категоричной убежденностью пара умудрилась забыть о собственных планах и детях. В какой-то момент их сын (мальчик ждал в метрах двадцати от места разговора родителей с Женей) крикнул: «Пап, ну, пойдем уже…». Однако супруги и не думали реагировать на ребенка, продолжая говорить с грешником, к которому, в течение всей их душеспасительной лекции, продолжали подходить люди с объятиями. В конце концов, наш герой сам отошел от навязчивых пастырей.

Удивительная Троещина

Жителям столицы об этом напоминать не нужно, но для остальных мы уточним – район Троещина в Киеве принято считать злачным местом, так что, где-где, а здесь мы и пара специалистов по безопасности, которых мы заранее пригласили к скрытому наблюдению за ходом эксперимента – с тем, чтобы они могли вмешаться в случае конфликта – были готовы к самому худшему.

Но на деле агрессии на «Трое» мы так не встретили. Справедливости ради отметим, что, гипотетически, это может быть связано с малым количеством прохожих (большинство жителей Троещины ежедневно выезжают на работу в другие районы столицы). Хотя мы и остановились в максимально оживленном месте – на тротуаре напротив районной администрации и кинотеатра «Флоренция», обошлось без эксцессов.

Женя стоял с плакатом и улыбался. Кто-то проходил мимо, обратив внимание на текст на плакате, а кто-то так и шел, не отрывая глаз от земли. Девчонки-подростки подбегали обниматься, тихо уточняя, будто, не веря в происходящее: «А можно обнять?».

Живописнейшей реакций из тех, что пришлось увидеть, были эмоции трех мальчиков лет десяти. Несмотря на то, что мимо Жени они прошли молча, их сдавленные смешки и озорное переглядывание говорили сами за себя – отойдут подальше и начнутся шуточки. Не агрессия с забрасыванием камнями, и на том – спасибо.

А старых принимаете?

После Троещины мы с командой поехали ближе к центру – к метро «Арсенальная». На небольшой площади перед входом в метрополитен всегда людно. Здесь оживленный переход, плюс, немало ларьков и простых торгашей с раскладками.

«О, «Я – гей. Обнимемся», давай к нему подойдем», – говорит своему парню светловолосая девушка, проходя мимо корреспондента УНИАН. Что он ей ответил, к сожалению, услышать уже не было возможности, но молодые люди к Жене так и не подошли.

Зато женщина средних лет шля прямо к нему с распростертыми объятиями, улыбкой и со словами: «А старых принимаете?».

Компания девчонок, прочитав надпись на плакате, похихихали и уже было прошли мимо, но вернулись обниматься. Молодые парни действовали, в основном, так же.

Самым колоритным персонажем в районе «Арсенальной», по мнению самого Жени, стал парень в красной косынке на голове. «Он мне рассказал, что как-то с другом тоже решили поприкалываться, проверить реакцию общества, взялись за руки и прогулялись. Сказал, что все круто и пожелал удачи», – объяснил наш герой.

Люди, вы прекрасны

Завершить свой небольшой социальный эксперимент мы решили возле Национального театра оперы и балета – именно отсюда воскресным утром стартует марш «КиевПрайд». Примечательной особенностью этой локации стало то, что немало народу проходило мимо, уткнувшись в телефоны, вообще никак не реагируя на Женю. Впрочем, одна девушка, которая как раз говорила по телефону, отвлеклась – подошла и обняла. А потом, проходя мимо корреспондента УНИАН, который наблюдал за происходящим со стороны, по телефону кому-то рассказывала о парне с плакатом и улыбалась…

На последней локации прохожие чаще прежнего спрашивали о том, что это – социальный эксперимент? Так, одна женщина отметила, что видела подобное в интернете, и пожелала Жене удачи. Здесь же Женю обнял гей, поведавший о своей ориентации.

«Я доволен реакций людей, боялся, что могло быть хуже. Это место, где мы сейчас находимся, это начало Марша равенства, и тут уже могли приехать «правые» охранять территорию, потому что Прайд уже через несколько дней», – отметил Женя.

В целом, можно сказать, что социальный эксперимент состоялся успешно. В своей основной массе люди реагировали либо никак, либо доброжелательно. С кулаками к нам полезли всего один раз. Нашему герою особо понравилось, что очень активно реагирует молодежь. Их реакция – лучшее доказательство того, что молодому поколению уже не свойственны советские штампы и стереотипы, они более открыты, свободны и толерантны.

Впрочем, повторять наш опыт мы пока не рекомендуем. Повторимся, что, на случай, если бы что-то пошло не так, у нас была профессиональная охрана, которая, хоть и один лишь раз – но пригодилась. А вероятность проявлений агрессии была высока. Как ни крути, уровень радикализации в украинском обществе в последнее время повысился (хоть и ЛГБТ здесь не при чем). Конечно, специалисты говорят, что такая тенденция свойственна в последнее время всем европейским странам, но это был бы слабый аргумент, если бы наш эксперимент все-таки закончился насилием.

Ирина Шевченко