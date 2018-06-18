8 Марта глазами известных мужчин: кто дарит колье, а кто считает его дебильным совковым праздником

Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. В канун 8-го марта УНИАН решил поинтересоваться у украинских политиков и культурных деятелей, советуются ли они со своими женами, всегда ли прислушиваются к их мнению и будут ли их поздравлять в Международный женский день. Ярослав Сухой, депутат от Партии регионов: ЖЕНА МНЕ ПОДСКАЗАЛА БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ Моя жена всегда мне подсказывает только правильные решения. Она мне подсказала, чтобы я баллотировался в народные депутаты Украины третьего созыва, я ее послушался и победил. Я советуюсь с ней всегда.

В семье мы обязательно отмечаем 8 марта. Какой будет подарок – это, конечно, большая тайна. Для жены это также секрет. Что же это за сюрприз, если она будет знать?

Лесь Подервянский, писатель: У МЕНЯ ОЧЕНЬ УМНАЯ ЖЕНА По всяким пустякам я с женой не советуюсь. Советуюсь по стратегическим проблемам, потому что она у меня очень умная. Каждый день ставит проблемы существования человека, потому каждый день с ней советуемся как поступить: так или так.

Относительно 8 Марта - я никогда не отмечал этот дебильный “совковый” праздник. У нас в семье никто его не отмечает.

Юрий Костенко, лидер УНП: Я НЕ ПРИНАДЛЕЖУ К ТЕМ МУЖЧИНАМ, КОТОРЫЕ ДАРЯТ ЦВЕТЫ РАЗ В ГОД Мы с женой в очень искренних и откровенных отношениях. Это общая жизнь, общие интересы. У нас нет такого: Костенко приходит домой, ожидает жену, а затем начинает советоваться: как же голосовать за постановление Верховной Рады, которое выносит Партия регионов или коммунисты? У меня просто есть счастливая семейная жизнь, которой я доволен. Жена на меня влияет положительно – это факт. Мы друг друга понимаем настолько, что нам даже не нужны дискуссии.

Традиции отмечать 8 марта нет. Но я очень люблю весну, потому этот день, особенно, когда позволяет погода, мы отмечаем как день пробуждения природы. Мы радуемся тому, что это выходной, это возможность больше побыть вместе, пообщаться с той же природой. Я не принадлежу к тем мужчинам, которые дарят цветы раз в год на 8 марта.

Богдан Бенюк, народный артист Украины: У МЕНЯ МОЗГ – ЖЕНА

Я советуюсь с женой постоянно. У меня мозг – жена. В нашей семье тандем, все решается на семейном совете. Иначе быть не может. У нас нет такого: муж сказал - значит все. Обязательно мы должны прийти к консенсусу.

В том, что я достиг определенного уровня в своей профессии – это, несомненно, ее заслуга. Она много сделала для этого.

8 марта мы не отмечаем. Мне повезло. Счастливы те мужчины, которые 8 марта никого не поздравляют. Есть День матери. Мы его празднуем.

Михаил Поживанов, народный депутат от БЮТ: МУЖ – ГОЛОВА, А ЖЕНА – ШЕЯ Я обязательно прислушиваюсь к советам жены. Муж – голова, а жена – шея. Мы смотрим по телевизору новости, политические ток-шоу, обсуждаем. И бывали такие ситуации, когда ее простые советы в политической сфере оказывались настолько разумными, а политикуму оно и в голову не приходило.

8 марта наша семья отмечает. Обязательно поздравляю и мамочку, и жену, и бабулю, и сестру. Покупаю цветы. Жене, по-видимому, в этот раз подарю какую-то парфюмерию.

Андрей Курков, писатель: ЕСЛИ МЕНЯ ПРИГЛАШАЮТ ЗА ГРАНИЦУ, Я СПРАШИВАЮ РАЗРЕШЕНИЯ У ЖЕНЫ Конечно, я советуюсь со своей женой. Есть вопросы, которые я без нее не решаю. Вопросы обустройства дома, воспитания детей, поездок. Основные дискуссии проходят у нас вокруг планирования жизни семьи. Если меня приглашают куда-то за границу, я все равно сначала должен спросить, согласится ли она на мое отсутствие или нет.

Специально праздника мы не устраиваем. Но свою семью я поздравляю: и дочку, и жену. Уже подарки купил. В “Глобусе” есть магазин минералов и красивых натуральных камней. Там я приобрел для жены срезы полудрагоценных камней, чтобы отделять любимые книжки на книжных полках.

Олег Пинчук, скульптор: ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ВО ИМЯ ЖЕНЩИНЫ Я всегда советуюсь со своей женой, когда это касается наших общих дел. Что касается наряда, иногда к ней прислушиваюсь, но иногда делаю наоборот. Это зависит от настроения и ситуации. Моя жена, как правило, всегда оказывается права. Но я человек очень упрямый и не хочу это осознавать. Потому, уже глядя на результаты, понимаю, если бы я послушал ее, было бы лучше. Опыт показывает, жен нужно слушать, не обращая внимания на упрямство. Женщина стимулирует мужчину. Все делается во имя женщины.

Мы отмечаем 8 марта регулярно: шампанским, цветами, в ресторане, веселой компанией. У меня женская половина побеждает: жена, дочь, мама, теща, племянница. Жене я уже сделал подарок - она выбрала красивое золотое колье. Одежду и украшения она всегда выбирает сама, не советуясь со мной, а я только плачу.

Опрашивала Анна Ященко