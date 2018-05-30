ВНО по испанскому языку-2018: обнародованы ответы на тесты (документ)

Тесты ВНО по испанскому, немецкому и французскому языкам украинские абитуриенты сдавали во вторник, 29 мая.

Правильные ответы на тест ВНО по испанскому языку, который состоялся 29 мая 2018 года, появились в открытом доступе.

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Ответы к заданиям сертификационной работы по испанскому языку опубликованы на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Сообщается, что заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога «сдал/не сдал» по испанскому языку состоится 14 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Схемы оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом (собственного высказывания), принятые на заседании предметной профессиональной комиссии, будут опубликованы 31 мая 2018 года.

Ранее УНИАН сообщал, что абитуриенты, которые 29 мая 2018 года сдавали внешнее независимое оценивание по французскому языку, могут ознакомиться с правильными ответами.