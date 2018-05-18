ДТП в Харькове: оба водителя двигались на запрещенный сигнал светофора

Видеозаписи, которые изучил суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела.

Фигурантка дела об ДТП в Харькове Елена Зайцева ехала на красный цвет светофора, а другой обвиняемый Геннадий Дронов - на желтый.

Об этом заявил прокурор Игорь Омельченко, передает Радио Свобода.

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"Видеозаписи, которые сегодня изучил суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения. На первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый", – сказал прокурор.

Во время заседания говорилось, что эксперты не установили скорость автомобилей перед столкновением.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.