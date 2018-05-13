Внешнее тестирование: путаница в бумагах и вероятность сдать на «отлично»

1 марта завершился срок подачи заявок выпускников школ и училищ на участие в независимом внешнем тестировании. В этом году впервые все выпускники, которые собираются поступать в вузы, смогут сдать тесты, а все без исключения вузы обязаны засчитать соответствующие сертификаты как вступительные экзамены.

По последним данным, на участие в тестировании поданы 521 тысяча 484 заявок. Тестирование будет проводиться с 22 апреля по 4 июня. Сдать можно 11 предметов. Что же касается школьных выпускных экзаменов, то их можно пройти отдельно, а можно попросить засчитать как итоговую аттестацию результаты внешнего тестирования. Центр оценивания качества образования, который занимается всеми вопросами проведения тестов, обещает, что никаких проблем с тестированием ни у выпускников, ни у вузов не будет. УНИАН попробовал проверить, действительно ли это так.

Во время прошлогоднего тестирования, в котором приняли участие 117 тысяч выпускников, возникло довольно много проблем организационного характера. На сайте Министерства образования и науки появился отчет, в котором перечислялись изъяны независимого внешнего оценивания. Это и путаница в именах-фамилиях, и бракованные бланки, и даже одна автомобильная авария (автобус, который доставлял абитуриентов в пункты тестирования попал в ДТП).

Для тех, кто из-за путаницы в бумагах не попал в списки и не сможет принять участие в тестировании, будет проведена дополнительная сессия с 26 июня по 4 июля. Но лишь в том случае, если претендент зарегистрировался до 20 февраля. Также на дополнительную сессию могут попасть те выпускники, которые не смогли зарегистрироваться (как вариант – зарегистрировались, но не смогли прийти на тестирование) по объективным причинам. Например: стихийное бедствие, участие в международных конкурсах и олимпиадах, пребывание в учреждениях исполнения наказаний или болезнь (при наличии справки).

Второй вопрос, который уже третий год подряд беспокоит выпускников, которые принимают участие в тестировании, – относительно готовности университетов засчитывать сертификаты о внешнем тестировании вместо вступительных экзаменов. Это вопрос связан с проблемой коррупции в вузах, ради преодоления которой, собственно, и внедряется тестирование. Большинство вузов пытались оставить за собой право проведения дополнительного внутреннего экзамена, но на сегодня это удалось лишь Национальному университету «Киево-Могилянская академия» и творческим вузам. Еще осенью новый президент “Могилянки” Сергей Квит заявлял, что внешнее тестирование им не нужно, поскольку университет проводит свое, проверенное годами тестирование, до которого государственным тестам еще нужно дорасти. Мол, с министерством договоримся. Теперь же на вопрос УНИАН о том, будут ли засчитываться сертификаты внешнего тестирования, Сергей Квит ответил так: «Конечно, мы будем принимать студентов в университет по результатам внешнего тестирования. Но в прошлом году 95% наших абитуриентов имели или золотые медали, или победы на олимпиадах... Потому нам придется организовать внутренний отбор». Под внутренним отбором подразумевается то же «могилянское» тестирование, условия которого вывешены на веб-сайте университета.

Цитирую: «Зачисление в Университет проходит на основании учета баллов сертификатов УЦОКО (Украинского центра оценивания качества образования. – Авт.) с учетом результатов конкурсных заданий НАУКМА, которые согласовываются с оптимальной моделью студента-могилянца, проверяют уровень владения английским языком, профессиональную направленность, личную мотивацию к учебе в НАУКМА». Следовательно, договориться с министерством удалось.

Что касается творческих вузов, то они традиционно имеют проблемы с присоединением к Болонской системе, и к тестам сначала относились тоже весьма предвзято. Как составить тесты по игре на скрипке или по рисованию? Но в этом году, кажется, вопрос удалось решить.

«Мы принимаем результаты внешнего тестирования по украинскому языку и литературе, – рассказала проректор Национальной музыкальной академии Татьяна Гуменюк. – По остальным предметам проводится творческий конкурс. Как правило, это отдельный конкурс по инструменту и коллоквиум, отдельный – по сольфеджио и гармонии». То же говорят и в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Засчитывают тесты по языку-литературе, а для архитекторов – еще и по математике. Все профессиональные экзамены вынесены в творческой конкурс. Иначе, конечно, быть не может, но вопрос борьбы с коррупцией с помощью тестов во всех творческих вузах зависает...

Еще одна проблема – плохие результаты тестирования. В прошлом году лучше украинские школьники сдали тесты по украинскому языку. «Пятерку» (10–12 баллов) получило свыше 10% тех, кто составлял тест, столько же ответили на «тройки» (4–6 баллов). 46% детей сдали текст на «хорошо» (7–9 баллов). Более чем половина выпускников сдали тест по математике и истории на “тройки”. И только трое украинских школьников получили на выпускном экзамене максимальную оценку. Кажется, Киево-Могилянская академия напрасно волнуется, что нее хлынут тысячи круглых отличников.

И последняя тема, связанная с тестированием, которая сейчас живо обсуждается в обществе, – безопасность самих тестовых заданий. В Интернете регулярно появляются якобы именно те тестовые задания, которые в этом году предложат выпускникам. Однако в Украине еще ни разу не подтверждалась информация об утечке заданий из Центра оценивания качества образования. «Мы много чего делаем ради того, чтобы сделать невозможным утечку информации, – говорит директор центра Игорь Ликарчук. – Ни один человек не имеет доступа ко всем тестам. Кроме того, готовится несколько вариантов, и те, кто в этом принимает участие, не знают, какой из вариантов будет утвержден». Руководитель центра отказался назвать общее число людей, которые работают над тестовыми заданиями. Но понятно, что с увеличением количества предметов, по которым проводится тестирование (в прошлом году их было лишь семь), растет и число творцов заданий.

Виктория Герасимчук