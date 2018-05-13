Режиссер Дмитрий Сан снял кино о любви через Интернет

В Киеве завершились съемки полнометражного телефильма “Окно моей комнаты”

Это история девушки-инвалида, которая решила искать свою любовь через Интернет. История девушки, которая не потеряла веру в жизнь. История любви. Именно об этом новая лента молодого украинского режиссера Дмитрия Сана “Окно моей комнаты”.

– Я искал острую социальную тему, актуальную, – рассказывает Дмитрий. – Пытался поставить себя на место людей, которые имеют такие проблемы... Кино должно быть, во-первых, интересным, а, во-вторых – о том, что болит. “Окно моей комнаты” – это история борьбы людей с ограниченными возможностями. Человек имеет физические изъяны, но он сильнее, чем те, что физически совершенны.

Выписывать роль главной героини было непросто, ведь для этого нужно понимать психологию людей с ограниченными возможностями.

– Я видел, как они передвигаются, как им помогают, как на них смотрят, как они себя позиционируют, как они стесняются...

На роль главной героини пригласили молодую украинскую актрису, которая только в прошлом году закончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, – Марину Куклину. Дебют сразу в главной роли – мечта любой актрисы. Может ли Марина претендовать на звание новой звезды украинского кинематографа – еще не известно. Съемки только закончились, сейчас лента на стадии монтажа.

К новой роли Куклина привыкала постепенно, психологически девушке было тяжело.

– Я долго вживалась в роль... Я спрашивала себя, можно ли, вообще найти в себе силы, поводы для радости, для заинтересованности в этой жизни? Я наблюдала за инвалидами. Не могу ограничиться словом “тяжело”, это не то слово. Было больно. Психологически тяжело. Гнетет сама атмосфера – даже инвалидное кресло, в котором я постоянно находилась...

Кстати, кастинг на роль молодой героини был продолжительным: пересмотрели почти полсотни профессиональных актрис. Но когда Дмитрий Сан увидел Куклину, то сразу понял, что это именно она.

По его словам, изюминка фильма в том, что все роли исполнили украинские актеры: известный актер Алексей Горбунов (“День рождения Буржуя”, “Каменская”, “Марш Турецкого”, “Живой”, “Happy people”), актриса Виктория Корсун ("Поляна сказок", "Танго смерти"), а также начинающие Марина Куклина, Ренат Сеттаров и другие.

– Все актеры должны быть из Украины, решил я, когда начинал работу над проектом, – рассказывает режиссер. – У нас крутится много фильмов, сериалов, однако на большинство из них приглашают российских актеров, а наши снимаются на втором плане. Если у нас не будет собственной украинской команды актеров, мы никогда не будем иметь своего кинематографа. Будут кинотусовки, кинопродукция, кинофестивали, но без своих актеров мы не сможем принять участия в престижном мировом или европейском фестивале.

Виктория Корсун, которая сыграла не одну роль в российских лентах, с Дмитрием соглашается.

Кстати, на съемочной площадке картины “Окно моей комнаты” Виктория после двадцатилетнего перерыва опять встретилась с Алексеем Горбуновым. Они были партнерами в ленте, которая снималась еще в 1986 году.

В новом фильме Корсун сыграла уже немолодую женщину.

– Да, теперь я играю мам, – смеется актриса. – Часто меня старят в кадре – это немного неожиданно для меня...

До начала съемок Дмитрий Сан никого из начинающих актеров не знал. Ходил по театрам, смотрел репетиции. С Ренатом Сеттаровым – тоже студентом театрального университета им. Карпенко-Карого – он познакомился в студенческой столовой.

– Мы поговорили о жизни, выпили чаю, я рассказал о сценарии, он – рассказал свои истории. И я почувствовал, что это тот герой, о котором я писал. Возможно, мастерство еще впереди, ведь он еще студент, но он является героем, которого я искал.

Кстати, Ренат учится актерскому мастерству под руководством корифея украинского театра, народного артиста Украины Богдана Ступки. Обычно преподаватели не поощряют студентов сниматься в кино. Но Ренату повезло. Во-первых, большая часть съемок пришлась на его зимние каникулы. А во-вторых, Богдан Сильвестрович сам не гнушается съемками в многочисленных фильмах.

Съемки фильма велись на протяжении 20 дней в Киеве. Его планируют выпустить в конце весны. Какой телеканал купит ленту – окончательно не известно. В настоящее время бюджет картины достигает $160 тысяч, но впереди ленту ожидает еще монтаж, наложение звука, потому в целом организаторы планируют потратить $200–250 тысяч. Финансирование осуществляется за счет частных бизнес-инвестиций.

Лента под рабочим названием "Окно моей комнаты" стала второй серьезной работой режиссера.

Первый фильм - "Ничто и Никогда", который рассказывает об Оранжевой революции, Дмитрий снял за собственные деньги, потратив всего 9 тысяч долларов. Дебютная 40-минутная работа молодого режиссера победила на американском кинофестивале "Temecula Valley International Film Festival" в 2006 году как лучше документальное кино.

Анна Ященко