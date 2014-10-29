Боевики снова начали обстреливать Станицу Луганскую, власти просят помощь у армии

По его словам, сегодня в 9 утра начался интенсивный обстрел пгт Станица Луганская с минометов, артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. Один из снарядов взорвался в 300 метрах от здания райгосадминистрации, разрушен гараж, повреждены жилые дома и подсобные помещения. Райгосадминистрация и другие государственные учреждения приостановили работу, сотрудники отпущены по домам.

«Боевики начали обстреливать поселок после того, как с огромными усилиями здесь восстановлено энерго - водо - и теплоснабжение, заработала банковская система, государственные учреждения, назначен председатель райгосадминистрации, - сообщает Москаль. - К сожалению, восстановление Донбасса идет таким образом, что мы вкладываем в восстановительные работы 1000 гривен, а боевики за один обстрел наносят ущерб на миллион».

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Станично-Луганский район остается незащищенным от боевиков, от поселка к позициям террористов - всего полтора километра. По словам местных жителей, на стороне ЛНР идет наращивание техники и живой силы противника, сообщает пресс-служба Москаля.

Москаль направил телеграмму начальнику Генерального штаба ВСУ с просьбой принять безотлагательные меры для защиты Станицы Луганской и района.