На въезде в Станице Луганской боевики отбили у ВСУ блокпост

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права Справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему передали местные жители, члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего, а также сами военные.

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«В станице Луганская боевики отбили у ВСУ блок-пост на въезде в станицу, но сама станица сейчас находится под контролем украинских войск. Со стороны боевиков были попытки контратаковать позиции украинских военных в районе Георгиевки и Большой Вергунки», - сказал Снегирев.

При этом он добавил, что «контратаки террористов были успешно отбиты и указанные позиции контролируются по-прежнему частями украинской армии». Активист также сообщил, что боевики в настоящее время «находятся в приподнятом настроении из-за вхождения «гуманитарного конвоя», который они считают вторжением регулярных частей Российской Федерации под видом миротворческого контингента».