Геращенко: причастных к теракту в Харькове зафиксировали камеры видеонаблюдения

Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. "Мы найдем, кто это сделал. Есть показания очевидцев, видео с камер", - сказал он.

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Он отметил, что Украина пока будет жить в таком же режиме, как Израиль, у которого "под боком" находятся террористические организации.

В связи с этим советник главы МВД призвал граждан быть бдительными, сообщать о подозрительных гражданах и вещах, а также в случае наличия - предоставить записи с камер и видеорегистраторов правоохранительным органам - СБУ и МВД.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в воскресенье вечером в пабе "Стена" на улице Рымарской произошел взрыв. По данным МВД, в результате взрыва пострадали 13 человек. СБУ квалифицировала этот взрыв как теракт.