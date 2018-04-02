Осужденный в Крыму украинский активист Балух голодает почти две недели

Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста на объявленный ему приговор.

В понедельник, 2 апреля, проходит две недели с тех пор, как осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух объявил голодовку. Заявление об этом он сделал 19 марта в знак протеста на объявленный приговор.

Читайте такжеАдвокат Балуха сможет узнать о состоянии здоровья своего подзащитного не раньше 2 апреля

«Крымский фермер Владимир Балух 13-й день голодает в тюрьме, куда его за украинский флаг над зданием бросили российские оккупанты», – отметил в соцсети депутат Верховной Рады Владимир Арьев.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Крымская правозащитная группа сообщила, что Балух сильно похудел и осунулся, об этом стало известно после того, как 30 марта украинца посетил адвокат.

По данным правозащитников, Балуха перевели из одиночной камеры в другую, где он находится под постоянным видеонаблюдением. В новой камере у Балуха есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду.

«Украинский активист расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки. И до начала голодовки к активисту в камеру приходили сотрудники СИЗО, которые пытались его отговорить от голодовки», – говорится в сообщении.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Суд исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4,6 тыс. грн).

19 марта стало известно, что Балух начал голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора. Адвокат Балуха Ольга Динзе рассказывала, что сможет увидеть подзащитного и узнать о состоянии его здоровья полную информацию только 2 апреля.

28 марта Министерство иностранных дел Украины призвало немедленно освободить Балуха. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге с просьбой допустить врачей к активисту.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – за флаг Украины, который был во дворе его дома.