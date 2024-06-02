Предсказания судьбы в астрологии мало чем отличается от подбрасывания монетки.

Хотя официальная наука давно считает астрологию шарлатанством, настоящих научных исследований в подтверждение этому проводится крайне мало. Вероятно, большинству ученых эта тема кажется несерьезной и недостойной внимания.

Ученый из Университета Кемёна (Южная Корея) Мохсен Джошанлу решил провести собственное исследование и нашел новые доказательства тому, что астрология является полностью несостоятельной. Результаты опубликованы в журнале Kyklos.

Чтобы результаты выглядели представительнее, исследователь взял весьма солидную выборку из 12 791 участника и проверил, насколько велико влияние знаков зодиака на их жизнь.

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Джошанлу проверял участников по таким показателям как общее ощущение счастья/несчастья, наличие симптомов депрессии, уровень психического стресса, уровень удовлетворенности работой и материальным положением, ощущение "серости" жизни, самооценка здоровья, удовлетворенность личной жизнью. Ученый пытался выявить закономерности в зависимости от знака зодиака с поправкой на возраст, пол и образование.

В результате исследователь так и не смог найти статистически значимого влияния знаков зодиака на самоощущение человека по 7 из 8 указанных показателей. Статистически значимый, но все же незначительный эффект он выявил лишь в уровне удовлетворенности людей своим финансовым состоянием.

По мнению ученого, его исследование убедительно доказывает, что астрология не может предсказывать благополучие человека. Он считает, что предсказывать судьбу человека по знакам зодиака – все равно, что делать это, подбрасывая игральные кости или монету.

Другие научные разоблачения старых мифов

Как писал УНИАН, ученые опровергли существование "второй половинки" у каждого человека. "Родственные души" - это результат упорного труда обоих партнеров, а не божественный дар, говорят исследователи.

Также мы рассказывали, что пришельцы, вопреки стереотипу, на самом деле могут быть фиолетовыми, а не зелеными. Зеленый цвет является распространенным на Земле, но на других планетах с другими условиями жизни все может быть иначе.

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