Сельдь, которая обычно питается планктоном, перешла на поедание другой рыбы и выросла в размерах.

Ученые обнаружили в Балтийском море новую популяцию сельди, которая питается другой рыбой, а не планктоном, как прочие представители этого вида. О новом эволюционном скачке казалось бы хорошо изученного вида рыбы сообщает научный вестник phys.org.

Атлантическая и балтийская сельдь являются типичными потребителями планктона, и поэтому являются крайне важным элементом в экосистеме северной Атлантики и Балтийского моря. Однако теперь появилась новая разновидность сельди, которая генетически отличается от обычной и питается рыбой. Новое исследование на эту тему в журнале Nature Communications опубликовала группа ученых из Упсальского университета (Швеция).

Отмечается, что шведский рыбак сообщил будущему главному автору исследования, что неподалеку от шведского побережья живет особый вид сельди, который намного больше обычной балтийской сельди и по своим размерам ближе к атлантическому подвиду.

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"Когда я узнал, что местные жители знают об особой популяции очень большой балтийской сельди, которая год за годом нерестится в одной и той же местности, я решил взять образцы и исследовать их генетическую структуру. Теперь мы знаем, что это генетически уникальная популяция, которая, вероятно, эволюционировала в течение сотен, если не тысяч лет в Балтийском море", - говорит автор исследования, профессор кафедры медицинской биохимии и микробиологии Университета Упсалы Лейф Андерссон.

В частности ученые обратили внимание на поврежденные жабры этого подвида сельди. Обычная сельдь питается планктоном и использует жаберные щитки для его просеивания. Повреждение жабр у обнаруженной крупной сельди означало, что она съела нечто совершенно отличное от мелкого планктона. Ученые считают это доказательством того, что эта сельдь перешла на рыбную диету, в частности, она охотится на рыб семейства колючковых, которые имеют острые шипы для защиты от хищников.

Другим интересным выводом было то, что эта странная сельдь имела значительно более высокое содержание жира и значительно сниженный уровень диоксина, проблемного хлорорганического загрязнителя Балтийского моря. Это, а также гораздо более быстрые темпы роста согласуются с переходом на рыбную диету, говорят ученые. В конце концов остатки мелкой рыбы были найдены и в желудках сельди-мутантов.

Изучение генов этих рыб показало, что сегодня в Балтийском море существуют не одна, а по крайней мере две отдельные субпопуляции сельди, питающейся рыбой. Одна встречается к северу от Стокгольма, а другая - к югу от него.

Однако самое интересное то, что в Атлантическом море рыбоядной сельди нет - только та, что питается планктоном. Так что новый подвид возник именно в Балтийском море, и возник очень быстро, ведь Балтика - совсем молодое море, возраст которого оценивается примерно в 4-14 тысяч лет (в зависимости от того, какую стадию его формирования брать за точку отсчета.

"Мы предполагаем, что рыбоидная балтийская сельдь развилась из-за отсутствия конкуренции со стороны других хищных рыб, например, скумбрии и тунца, которые не встречаются там, где мы находим рыбоидную сельдь. Таким образом, эта сельдь использует недостаточно использованный пищевой ресурс в Балтийском море", - говорит профессор Андерссон.

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