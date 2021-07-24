На запуск зонда понадобится 178 миллионов долларов.

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на запуск зонда NASA на ледовый спутник Юпитера – Европу. Ученые хотят понять, есть ли там пригодные для жизни условия.

Об этом сообщает Reuters.

Первую миссию на Европу должны запустить в октябре 2024 года на ракете Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде. Общая сумма контракта на услуги по запуску составит около 178 миллионов долларов.

Зонд должен провести детальный осмотр покрытого льдом спутника Юпитера, по размеру уступающего Луне и являющегося основной целью космической программы поисков жизни в Солнечной системе.

Читайте такжеЧеловечество ждет коллапс. Ученые еще 50 лет назад предсказали крах обществаИзгиб магнитного поля Европы, подтвержденный "Галилео" NASA в 1997 году, вероятно, был вызван гейзером. Это заставило ученых задуматься в 2018 году о существовании океана под поверхностью спутника.

Среди задач миссии – создание изображение с высоким разрешением поверхности Европы, определение ее состава, поиски признаков геологической активности, измерении толщины ледяной оболочки и определение глубины и уровня солености океана.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская