Марсоход сел в кратере Езеро - запланированной точке посадки.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) посадило марсоход Perseverance ("Настойчивость") на поверхность Марса.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Марсоход сел в кратере Езеро - запланированной точке посадки. В NASA добавили, что марсоход "живой", то есть передает сигналы на Землю.

Уже появились первые фото, сделанные марсоходом на Красной планете.

Colorized versions of the screen captures of @NASAPersevere's first images after its successful landing on Mars #CountdownToMarspic.twitter.com/ywJAbSvPnz — Jason Major (@JPMajor) February 18, 2021

Это уже пятый успешно запущенный марсоход США - он продолжит геологические исследования своих предшественников.

Марсоход NASA Perseverance: что известно

После успешного приземления марсоход приступит к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.

Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

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Автор: Олег Давыгора