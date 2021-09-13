Омбудсмен обратилась в полицию.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к полиции из-за обнаруженной в интернете базы данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных.

Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Отмечается, что на выполнение требований закона "О защите персональных данных" работниками Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата уполномоченного ВР по правам человека на постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере защиты персональных данных, в частности, в сети интернет, с целью выявления незаконного распространения персональных данных.

"Так, на одном из веб-сайтов в сети интернет обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры. По информации, размещенной на указанном веб-сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - отмечается в сообщении.

В связи с этим Денисова направила в Национальную полицию письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятии соответствующих мер реагирования.

Ранее в Киеве публичным лицам, которые записались на вакцинацию против COVID-19, начали приходить странные SMS сообщения об "уничтожении" их персональных данных.

А на Львовщине разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников СБУ.

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Автор: Таня Поляковская