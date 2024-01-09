Она датируется Второй династией и полна всяческих артефактов.

Археологив Египте обнаружили гробницу, возраст которой, как полагают ученые, превышает 4000 лет.

Группа, в составе египетских и японских археологов, работая в Саккаре, обнаружила захоронение, архитектурные элементы и другие артефакты, пишет Independent. Среди находок - останки человека, похороненного в цветной маске, и захоронение маленького ребенка, которое, как полагают, относится ко временам Второй династии.

По мнению экспертов, гробница датируется периодом между 2649 и 2150 годами до нашей эры.

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Другие артефакты включают гроб XVIII династии (1550-1295 гг. до н. э.), в котором находится хорошо сохранившийся алебастровый сосуд. Также были обнаружены захоронения эпохи Птолемеев.

Также были обнаружены две терракотовые статуи, изображающие древнеегипетскую богиню Исиду, божество, первоначально занимавшее видное место в погребальных практиках, и детское божество Гарпократа, бога молчания и тайн в период Птолемеев.

Среди находок также были различные амулеты, модели керамики с иератическими надписями (скорописью, используемой в Древнем Египте).

В своем сообщении в Facebook Министерство туризма и древностей Египта сообщило: "Совместной египетско-японской археологической миссии Высшего совета археологии и Университета Васэда удалось обнаружить каменную гробницу времен Второй династии, ряд архитектурных элементов, захоронений и археологические находки в районе Саккара.

По словам японского археолога Ахраму Нозому Каваи, это открытие "дает бесценную информацию об истории этого региона.

Другие археологические находки в Египте

Осенью 2023 года археологи обнаружили роскошную древнеегипетскую гробницу, в которой было вино 5000-летней выдержки. Ученые дпустили, что гробница принадлежала давно забытой женщине-фараону из Первой династии.

Также археологи обнаружили в пирамиде египетского фараона Сахура ряд ранее неизвестных складских помещений. Они допустили, что в них могут храниться сокровища древних правителей.

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