Она создана благодаря самой современной бортовой системе обработки изображения.

Группа ученых под руководством Нью-Йоркского университета Абу-Даби (NYUAD) и Центра космической науки ОАЭ создала новую детализированную карту Красной планеты - Марсу.

Как сообщает Space.com, карта была создана благодаря самой современной бортовой системе обработки изображения Hope-Emirates Exploration Imager (EXI).

"Мы планируем сделать нашу карту доступной для всей планеты как часть нового и улучшенного Атласа Марса, над которым мы работаем. Он будет доступен как на английском, так и на арабском языках после публикации. Мы надеемся, что эта доступность сделает ее отличным инструментом для исследователей, а также студентов, чтобы узнать больше о Марсе и продемонстрировать возможности, которые может предложить космический сектор в ОАЭ", — отметил руководитель группы, исследователь Димитра Атри.

Для создания карты Атри и команда взяли более 3000 наблюдений из EXI, сделанных за один марсианский год. Этот период эквивалентен двум годам на Земле. После этого они объединили изображения вместе, чтобы создать цветовую композицию.

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Недавно с помощью телескопа Уэбба ученые смогли исследовать экзопланету размером с Землю. Он вращается вокруг звезды всего за 1,5 дня и получает в четыре раза больше излучения, чем Земля.

Кроме того, ученые с помощью телескопа Hubble обнаружили извилистую галактику неправильной формы.

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