В исследовании приняли участие 50294 человека среднего и старшего возраста.

Алкогольные напитки, такие как белое вино и шампанское, могут быть неожиданным способом снизить риск внезапной остановки сердца. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в Canadian Journal of Cardiology, передает The Independent.

Ученые обнаружили, что более высокое потребление шампанского или белого вина - это всего лишь один из способов защиты от остановки сердца. Другие, более традиционные шаги включают употребление большего количества фруктов, поддержание позитивного настроения, поддержание здорового веса и контроль артериального давления.

Кроме того, исследование показало, что люди с более высоким уровнем образования кажутся менее склонными к остановке сердца, в то время как плохой сон и недостаток физических упражнений могут быть пагубными.

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Всего исследование выявило 56 факторов риска, связанных с внезапной остановкой сердца, и показало, что до 63% случаев можно было бы избежать.

"Как и ожидалось, образ жизни составляет наибольшую нагрузку. Необходимо и далее поощрять кампании по информированию общественности для продвижения вмешательств, связанных с образом жизни", - отметили исследователи.

В исследовании приняли участие 50294 человека среднего и старшего возраста, включенных в британский биобанк данных.Из них 3 147 человек перенесли внезапную остановку сердца в течение типичного периода наблюдения продолжительностью 13,8 года.

"Исследование выявило значимую связь между различными модифицируемыми факторами и внезапной остановкой сердца, причем изменения образа жизни оказались наиболее эффективными в предотвращении случаев", - отметил ведущий исследователь и первый автор, доктор Хуэйхуань Ло из Университета Фудань в Шанхае.

Полезно ли вино - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что в одном исследовании 1997 года ученые пришли к выводу, что те, кто употреблял хотя бы один алкогольный напиток в день, меньше рисковали умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем непьющие. Однако, в 2022 году исследователи сообщили более серьезные новости: употребление алкоголя не только не приносит пользы сердечно-сосудистой системе, но и может даже увеличить риск проблем с сердцем.

Другое же исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine, показало, что употребление вина может иметь как отрицательное, так и положительное влияние на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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