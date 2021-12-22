Окаменелость помогла ученым сделать важный вывод.

Обнаруженное яйцо динозавра с отлично сохранившимся скелетом эмбриона позволило ученым доказать связь между рептилиями и птицами.

О выводах исследователей пишет iScience.

Отмечается, что зародыш в яйце находится в той же позе, что и птенцы современных птиц перед вылуплением. Ранее считалось, что такое положение эмбриона характерно исключительно для птиц.

По словам ученых, это крайне редкий вид окаменелостей, который, как правило, находят поврежденным. Примерный возраст яйца 72-66 миллионов лет.

Читайте такжеМонстр размером с машину: ученые изучили окаменелые останки многоножки-гигантаИзвестно, что яйцо с зародышем динозавра нашли еще в 2000 году на юге Китая, но изучать его принялись лишь в 2015-м. Исследователи определили, что это был зародыш овирапторозавра, пернатого динозавра-теропода. Эмбрион назвали Крошкой Инлянь. Размер Инлянь составляет 27 сантиметров от головы до кончика хвоста, а длина яйца, в котором она находилась – 17 сантиметров

На данный момент окаменелость хранится в Музее естественной истории камня Инлян в Гуньчжоу.

Ранее сообщалось, что в Польше в 130 километрах от Варшавы нашли несколько сотен хорошо сохранившихся отпечатков лап динозавров.

Вас также могут заинтересовать новости: