Теорий, объясняющих феномен, у астрономов не менее 12-ти, но есть среди них и главная.

Астрономы впервые в истории выявили звезду с неоднородной поверхностью. Она как будто поделена на две части.

Звезда, которую назвали "Янус", является белым карликом, а этот тип астрономам известен давно и достаточно хорошо изучен, передает Би-би-си. Однако это впервые, когда ученые по бокам звезды четко различили два "газовых полюса": с одной стороны карлик покрыт гелием, с другой - водородом.

Засечь странную звезду удалось при помощи инструмента, который каждую ночь сканирует небо в поисках новых объектов.

Видео дня

Теорий, объясняющих этот феномен, у астрономов не менее 12-ти. Но главной считается эта - столь очевидное распределение газа происходит под воздействием мощного магнитного поля карлика.

"Магнитные поля вокруг космических тел с одной стороны сильнее, чем с другой, - объяснил астрофизик Калифорнийского технологического института Илария Кайаццо. - А это влияет на то, как смешиваются друг с другом вещества".

Пока что "Янус" единственный, но ученые думают, что найдут и другие похожие звезды.

Изучение космоса

Астрономы активно изучают космос и все время делают какие-то открытия. Так, 17 июля новые данные марсохода Perseverance выявили разнообразие органических молекул в горных породах на месте, где было озеро на Марсе.

Вас также могут заинтересовать новости: