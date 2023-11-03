Загадочное фото сделал астронавт на борту Международной космической станции.

Космическое агентство НАСА показало фото из пустыни Сахара, сделанное астронавтом с борта Международной космической станции (МКС) в начале года. На фото можно увидеть призрачное лицо, якобы расположенное в скале. Сперва агентство предложило всем желающим попробовать угадать, что изображено на фото, а потом – раскрыло карты.

В NASA рассказали, что объект расположен на дне Тру-о-Натрон (Дун-Орей), вулканической кальдеры шириной около тысячи метров. Этот кратер образовался после мощного извержения вулкана сотни тысяч лет назад.

"Сверху вулканическая яма глубиной 1000 метров и содовое озеро Тру-о-Натрон на севере Чада выглядит как призрачное лицо, смотрящее на вас. ... Край "лица" частично образован тенями, которые отбрасывает край кальдеры (тип вулканического кратера – УНИАН). ... "Глаза" и "нос" – это шлаковые конусы – крутые конические холмы вокруг жерл вулканов. ... Белая область вокруг "рта" – это минеральная корка из соли, известной как натрон, образующаяся, когда горячая родниковая вода накапливается на поверхности и испаряется, а богатый минералами пар поднимается с поверхности геотермально активной области", – рассказывают в NASA.

Видео дня

Загадочные фото NASA

По случаю Хэллоуина Национальное космическое агентство США (NASA) опубликовало ряд загадочных фотографий. К примеру, снимок "космической руки", образованной из заряженных частиц, а также фотографию со странными облаками, похожими на отвратительное лицо.

Вас также могут заинтересовать новости: