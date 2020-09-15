О новых iPhone компания Apple во время презентации даже упомянула.

В штаб-квартире Apple в Купертино прошла ежегодная презентация новинок от Apple.

Сегодня компания показала обновленные "умные" часы Apple Watch и новые модели планшетов iPad.

А вот о новых iPhone компания Apple во время презентации даже упомянула. Кажется, это впервые с 2012 года, когда Apple в сентябре не представила новый "Айфон".

Инсайдеры также ожидали, что Apple покажет первые накладные наушники AirPods Studio и трекер потерянных вещей AirTag, но нет.

Apple Watch Series 6

Появилась возможность измерения уровня кислорода в крови, более продвинутые циферблаты, а также три вида браслетов. Apple Watch Series 6 будет работать на процессоре A13, использованном в iPhone 11, но адаптированном для Apple Watch. Цена - от $399.

Apple Watch SE

Бюджетная версия часов без поддержки измерения кислорода в крови и ЭКГ модуля. Всё тот же яркий дисплей и свежий процессор. Компания подчеркивает, что Apple Watch SE будут хороши для детей. Цена - $279. Дата старта продаж пока не известна.

Читайте такжеПрезентация Apple 2020: что представила компания (видео)

Apple Fitness+

Первый фитнес-сервис для Apple Watch. Спортивный сервис видеоуроков по подписке, в котором будет собрано большое количество примеров занятий йогой, танцами, бегом на дорожке и даже силовыми тренировками. Выбираете тренировку из Fitness+, а часы сами включают нужную тренировку. Стоимость - $9.99 в месяц или $79.99 в год.

Apple One

Единая подписка на сервисы компании. Индивидуальная - $14.95 в месяц за пользование Apple Music, TV+, Apple Arcade и iCloud. Семейная подписка, позволяющая пользоваться семье теми же сервисами за общую сумму. Версия Premier обойдется в $29.95 в месяц, но добавит в себя подписки на фитнес-приложение и Apple News.

iPad 8

Бюджетный планшет с поддержкой стилуса 1-го поколения. Процессор А12 Bionic. Дизайн остался прежним, но скорость графики выросла в два раза. Стоимость - от $329.

iPad Air

Обновленный дизайн в стиле iPad Pro. Сканер отпечатка пальца в кнопке питания и разъем USB TYPE-C. Пять новых цветов, включая Rose Gold, Green, Sky Blue. Поддержку фирменной клавиатуры тоже добавили. iPad Air работает на абсолютно новом чипе A14 Bionic, созданном с помощью 5 нанометрового процесса. Это позволило уменьшить нагрев устройства и повысить его производительность. Основная камера от iPad Pro. Автономность около 10 часов. Цена - от $599.

Вас также могут заинтересовать другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН