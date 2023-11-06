В том, что цвет закатов на Марсе получился лазурным, а не багровым, виновата пыль в воздухе.

Когда мы смотрим на Землю и Марс, кажется, что им пришлось выбрать основную цветовую схему и придерживаться ее. Земля представляет собой типичную бледно-голубую точку, напротив, Марс не зря получил прозвище "Красной планеты". Но когда мы говорим о закатах, схема переворачивается ровно наоборот: наши яркие алые закаты на Земле контрастируют с бледно-сапфировыми закатами на Марсе.

Различные палитры на самом деле основаны на одних и тех же научных принципах. Закаты на Марсе голубые, точно так же, как у нас небо голубое, а закаты красные. Все дело в рассеивании солнечного света на молекулах, составляющих нашу атмосферу. Об этом пишет IFLScience.

Несмотря на то, что солнечный свет выглядит белым, он включает в себя множество волн разной длины, которые мы распознаем как разные цвета, а молекулы и частицы пыли взаимодействуют только с определенными длинами волн. Рассеивая определенные участки светового спектра, эти частицы создают тот цвет, который мы видим.

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Атмосфера Марса сильно отличается от атмосферы Земли как по составу, так и по плотности. Марсианская атмосфера очень разрежена. Ее давление соответствует примерно 1 проценту земного. Чтобы ощутить такое низкое давление на Земле, вам необходимо находиться на высоте более 30 километров. Также ей не хватает азота и кислорода.

Атмосфера Марса состоит из углекислого газа и содержит много пыли. Эта мелкая пыль имеет тенденцию рассеивать красный свет, поэтому небо кажется красноватым, пропуская синий свет. На Земле все наоборот. Синий свет отражается от молекул воздуха, придавая нашему небу характерный оттенок, а на закате и рассвете преобладают более длинные волны.

Когда Солнце появляется низко над горизонтом, свету приходится преодолевать большее расстояние в атмосфере, поэтому он рассеивается сильнее. Остается только цвет, который мы видим. На Земле мы имеем более широкую палитру красных цветов, которая на самом деле усиливается пеплом вулканов и пылью пожаров. На Марсе мы получаем холодный синий оттенок.

Марсоходы Perseverance, Curiosity, Spirit, Opportunity, InSight и Zhurong стали свидетелями необыкновенного голубого заката.

Марс и Земля - одни из немногих мест, где мы можем увидеть изменения цвета атмосферы на закате и на рассвете. Многие другие земные тела Солнечной системы либо не имеют достаточно плотной атмосферы, чтобы произвести эффект, либо имеют настолько плотные облака, что вы ничего не сможете увидеть.

Среди таких, к примеру, Венеру, где давление, температура и кислотные облака убили бы вас задолго до захода Солнца. Титан (самый большой спутник Сатурна, - УНИАН) может быть исключением, но закат может оказаться в инфракрасном диапазоне или же это будет случайным явлением, когда облака разойдутся в нужный момент.

Закат на Марсе - новости

Как сообщал УНИАН, марсоход Perseverance зафиксировал "голубой закат" над горизонтом Красной планеты. На снимке можно увидеть, как Солнце садится за марсианский горизонт и светится холодным голубовато-зеленым цветом, а небо над Красной планетой начинает темнеть.

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