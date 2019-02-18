"Наш Марсианин”: как в NASA прощались с миссией Opportunity (видео)

13 февраля они в последний раз попытались выйти с ним на связь.

“Прощай, наш Марсианин” - так вся планета прощалась на этой неделе с роботом Opportunity. Этот ровер - настоящий рекордсмен и уже легенда. Он первым из землян коснулся поверхности Марса и прослужил на Красной планете аж 15 лет вместо запланированных 90 дней, говорится в выпуске ТСН.

13 февраля они в последний раз попытались выйти с ним на связь. Он молчал. Они плакали, но вынуждены были сказать всем землянам: "Миссия закрыта, а он – умер". Вестей от него мы больше не получим. Робот-марсианин, легенда, рекордсмен с именем Opportunity. На русском означает "возможность". Этот ровер реально дал человечеству возможность побывать на своем внеземном континенте за сотни миллионов километров - на Марсе.

Железный археолог, геолог, разведчик и фотокорреспондент путешествовал и ковырялся в марсианском песке и камнях более 5 тысяч солей – так называются марсианские дни, или 15 земных лет, чтобы открыть загадки красной планеты, которую земляне уже давно мечтают колонизировать.

В 2010 году Opportunity остался сам. Его брату Spirit не хватило заряда выбраться из песчаных буранов. Opportunity пережил его на 8 лет. За все время прислал фантастических 217 тысяч фотографий, 15 цветных круговых панорам, которые дали нам эффект присутствия. Мы увидели планету в настоящем цвете.

При совсем небольшом наборе инструментов он раскопал и проанализировал несколько десятков образцов пород. Нашел и исследовал метеорит. Но самое большое его открытие – вода. Точнее минералы, которые могли образоваться только в воде. Ученые пришли к сенсационному выводу: климат на Марсе был более мягким и влажным. Там могли жить микроорганизмы.

Он встретил там тысячи впечатляющих рассветов и закатов. Солнечные затмения. Он был полностью солнцезависимый. Потому что работал на солнечных батареях. От пыли, что во времена бурь густо оседала на его солнечных панелях, могли спасти только пылевые дьяволы. То есть воздушные вихри, которые когда-то снял на камеру его брат Spirit.

А в начале лета прошлого года пыль заслоняет Opportunity солнце. Работники NASA в последний раз выходят с ним на связь 10 июня. Opportunity переводят в режим энергосбережения. Ученые знают его геолокацию и более, чем 800 раз пытаются с ним связаться. Ночные температуры на Марсе достигают -100 градусов. Он грел себя, пока была хоть капля энергии, но Марс высосал все.

“Opportunity сделал нас марсианами. С января 2004 команда людей ежедневно работала на Марсе. Они управляли ровером. Эти марсоходы сделали наш мир большим – и это одна из самых крутых вещей, что досталась в наследство”, - говорит руководитель проекта Джон Келлес.

Вместо 90 дней прожил 15 лет, вместо 100 метров прошел 45 километров. Вместо быть обычным роботом – стал настоящим другом людей. Сейчас NASA собирает фото, слова благодарности от землян, чтобы в последний раз отправить их Opportunity, который уже стал историей колонизации Марса. Там у нас еще остался Curiosity. А в 2020 году туда отправят новый ровер.