Ученые уже знают, что именно сокращает возраст жизни крупных собак, но еще не понимают, почему так происходит.

Ученые подошли к пониманию того, почему маленькие собаки обычно живут дольше представителей крупных пород. Исследования указывают, что несмотря на схожесть проблем со здоровьем, крупные собаки все же имеют более серьезные заболевания.

Американские ученые проанализировали более 25 000 собак, представляющих 238 пород. Исследователи опубликовали свои выводы в научном журнале Plose One.

Полученные данные свидетельствуют о том, что крупные собаки более восприимчивы к раку, заболеваниям костей, желудочно-кишечным проблемам, неврологическим и эндокринным заболеваниям. Кроме того, крупные собаки чаще страдают от проблем с ушами, носом или горлом и инфекционных заболеваний.

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Впрочем представители маленьких пород тоже имеют свойственные именно им проблемы: заболевания глаз, сердца и дыхания, а также заболевания печени или поджелудочной железы.

Исследователи отмечают, что у большой собаки не обязательно будет больше проблем со здоровьем, чем у ее меньшего сородича. Но статистически большие собаки все же имеют больше шансов на определенные заболевания, что и сказывается на меньшей продолжительности жизни в среднем.

Авторы исследования отмечают, что они еще не нашли объяснения того, почему крупные собаки более склонны к серьезным проблемам со здоровьем. Для этого требуются отдельные исследования.

"Эти результаты дают представление о категориях заболеваний, которые могут способствовать сокращению продолжительности жизни крупных собак, и предлагают множество дополнительных путей для дальнейшего исследования", – заключают авторы исследования в пресс-релизе.

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