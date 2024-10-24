Колесо могли изобрести добытчики меди из Восточной Европы.

Изобретение колеса стало вторым по значимости событием в эволюции человечества, после приручения огня, при этом до сих пор точно не установлено, кто и как сделал первое колесо. Археологические свидетельства о колесах находят по всему миру с 5000 по 3000 год до нашей эры в Европе, Северной Африке и Азии.

Однако, как пишет InterestingEngineering, в новом исследовании, которое было опубликовано в журнале Royal Society Open Science, утверждается, что колесо впервые было использовано добытчиками меди в Карпатских горах около 3900 года до нашей эры.

Согласно теории, когда медную руду стало труднее найти, шахтерам пришлось спускаться глубже в шахты, чтобы достать металл. Они приспособились, создав повозки, похожие на современные шахтерские вагонетки.

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Сначала к днищу судна с грузом могли приделать гнезда для установки роликов, образующих рудиментарную тележку. Затем в эту структуру роликов могли быть добавлены канавки для добавления и удержания смазки. Следующим шагом было монолитное строение "колесной пары".

Ось и колеса в этой конструкции вращаются в унисон, в отличие от более поздних систем, где колеса вращаются независимо от оси. Главным недостатком этой колесной системы было то, что она плохо работала на поворотах, но это не было такой уж большой проблемой, поскольку проходы в шахтах обычно делались прямыми.

Археологические данные подтверждают эту теорию устройства первого колеса, говорят инженеры, указывая на раскопки в Карпатах 150 небольших глиняных моделей четырехколесных повозок.

Эти крошечные повозки, используемые в качестве кружек для питья, были изготовлены около 3600 года до нашей эры и являются самыми ранними в мире изображениями колесного транспорта. Вдохновением для создания этих необычных кружек, как предполагается, послужили корзины на колесах, использовавшиеся для перевозки руды в траншеях или туннелях медных рудников.

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