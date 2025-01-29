На Земле может образовывать шестой океан из-за того, что один из континентов разделится на два.

Африканский континент распадается быстрее, чем считалось ранее. Как заявили ученые, трещина длиной 56 км в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году и с тех пор расширяется со скоростью более сантиметра в год.

Исследователи считали ранее, что раскол займет десятки миллионов лет, но теперь профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд сказал DailyMail.com, что это произойдет гораздо раньше - в течение одного-пяти миллионов лет. Раскол создаст новый океан и континент на Земле.

"Может произойти так, что воды Индийского океана придут и затопят то, что сейчас является Восточно-Африканской рифтовой долиной", - уточнил Макдональд.

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Ученый добавил, что новый океан может стать таким же глубоким, как Атлантический, если воды продолжат прибывать в этот регион.

Трещина проходит через Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии, которая, по словам ученого, станет новым континентом под названием "Нубийский континент".

Хотя эти две части дрейфуют крайне медленно, Макдональд сказал, что это впечатляет, учитывая огромные размеры Африки. В этом регионе находятся две тектонические плиты, Сомалийская и Нубийская, которые активно отдаляются друг от друга. Разделение происходит из Восточно-Африканской рифтовой системы, которая представляет собой разлом протяженностью 3200 км, образовавшийся по меньшей мере 22 млн лет назад там, где находятся Великие озера континента. В 2018 году в Кении также появилась пропасть после сильных дождей.

"Озера образовались из-за того, что Восточная Африка отделяется от остальной части континента. Эта сомалийская плита продолжает двигаться еще дальше на восток, создавая гигантскую рифтовую долину", - отметили ученые

Д. Сара Стэмпс, профессор кафедры наук о Земле, сказала: "Скорость расширения самая высокая на севере, поэтому мы увидим, как новые океаны формируются там в первую очередь".

Другие новости о континентах

Антарктида постепенно теряет "лишний вес", в результате чего континент постепенно поднимается из океана. Этим весом является многокилометровый ледовый покров Антарктиды. Этот процесс называется послеледниковым поднятием, и новые исследования показывают, что он является одним из последствий глобального потепления. Тающий лед превращается в воду, которая поднимает уровень мирового океана.

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