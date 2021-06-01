Астрофизик, который занимается поиском внеземной жизни, объяснил, почему неопознанные объекты в небе - это скорее российские беспилотники, чем инопланетные технологии.

В прошлом месяце в телевизионной программе 60 Minutes вышел фрагмент, посвященный последним наблюдениям пилотов ВМС США за НЛО. Воспоминания военных сопровождали видео, записанные камерами на борту их самолетов. На этих кадрах было то, что американское правительство теперь называет "неидентифицированными воздушными феноменами".

"На волне этих загадочных контактов люди спрашивают меня, что я думаю об НЛО и пришельцах. Они спрашивают, потому что я астрофизик, участвующий в поисках внеземного разума. Мои коллеги и я недавно получили один из первых грантов NASA на поиски признаков развитых технологий на планетах за пределами нашей Солнечной системы", - пишет на страницах Washington Post профессор астрофизики из Университета Рочестера Адам Фрэнк.

Читайте такжеBloomberg: Мы живем в мире научной фантастикиОн напоминает, что во Вселенной существует около 10 миллиардов триллионов планет, потенциально пригодных для жизни. И это увеличивает шансы существования инопланетных цивилизаций. Фрэнк напоминает, что наблюдения за НЛО начались по меньшей мере в 1947 году. В популярных представлениях они до сих пор остаются синонимом доказательств существования инопланетян. Но, с точки зрения науки, оправдать такую связь трудно.

Существуют хорошие причины искать внеземную жизнь. Но также есть и причины не делать выводы, что наблюдения за НЛО доказывают, что она существует. Можно начать с контактов пилотов ВМС с нераспознанными аппаратами. Некоторые из них рассказывают, что видели в небе объекты, похожие на драже "Тик-Так" или других необычных форм. На записях, сделанных бортовыми камерами самолета, видны аморфные объекты, которые движутся неожиданным способом. Некоторые из них скользят по поверхности океана, а затем исчезают под ней. Это может оказаться внеземной технологией, способной нарушать известные человечеству законы физики. Но в реальности, все эти видео и рассказы мало что дают.

Прежде всего, потому что личные воспоминания, которые часто чрезвычайно неточны, не дают достаточно информации для эмпирических исследований. Ученые не могут точно измерить расстояние или скорость объекта на основе показаний пилотов. "Казалось, что оно близко", или "оно двигалось очень быстро", - все это слишком размытые данные для науки. Поэтому ученым нужны точные замеры с разных точек, сделанные устройствами, которые фиксируют волны разной длины (видимые, инфракрасные, радио-волны). Такие данные могут сказать нам, двигался ли объект благодаря двигателю или состоял ли он из материалов, которых у нас нет.

Читайте такжеАмериканские военные сняли НЛО: Пентагон подтвердил подлинность видеоДают ли имеющиеся видео такие данные? К сожалению, нет. Некоторые исследователи действительно используют видеозаписи для простых оценок ускорения или других характеристик полета НЛО. Но результаты всегда были в лучшем случае смешанными. Скептики уже указали на то, что движения НЛО на видео могут быть артефактами оптики видеокамер и систем отслеживания.

"Также стоит принимать во внимание здравый смысл. Если пришельцы действительно нас часто навещают на Земле, почему они просто не приземлятся на пороге Белого дома и не заявят о себе? Существует распространенное утверждение, наверное, лучше всего проиллюстрированное сериалом "X-files", что эти существа имеют какие-то тайные причины скрываться от нас. Но если миссия этих пришельцев требует незаметности, тогда они чрезвычайно некомпетентны", - говорится в статье.

Фрэнк уверяет, что он с большим интересом прочитает отчет разведки США об НЛО, который Конгресс должен получить до конца месяца. Также от поддерживает тщательное расследование феномена нераспознанных объектов с помощью лучших научных инструментов. И это расследование должно быть полностью прозрачным.

"Но объяснения могут оказаться более прозаичными. Например, возможно, что НЛО - это беспилотники, отправленные соперниками, такими как Россия или Китай, для проверки нашей обороны. Они провоцируют наших пилотов включать свои радары и другие детекторы и тем самым разоблачить наши возможности электронной разведки. США когда-то прибегали к такой стратегии, чтобы проверить чувствительные радары СССР. Эта гипотеза может и звучит преувеличенно, но она менее экстремальна, чем предположение о визитах инопланетян", - говорится в статье.

Фрэнк добавляет, что больше всего в истории об НЛО его разочаровывает тот факт, что ученые, такие как он и его коллеги, действительно собирают данные, способные подтвердить существование внеземной разумной жизни. Но эти доказательства включают выводы о феноменах на другом конце галактики, а не о чем-то, что летает где-то в земной атмосфере. Мощные телескопы, которые скоро заработают, будут способны обнаружить огни городов на других планетах на орбите далеких звезд. Или же они позволят обнаружить заметные следы промышленных газов в атмосферах этих миров.

Читайте такжеПадение загадочного огненного шара в небе над Японией попало на видеоНо если все эти "технологические следы удастся обнаружить, ученые очень сильно постараются, чтобы исключить любые шансы появления ошибки или других альтернативных объяснений. Для этого потребуются время и тщательная работа. Работа науки, несмотря на всю увлекательность, в основном до боли методичная и скучная.

"Но это та цена, которую мы платим, потому что не хотим просто верить. Мы хотим знать", - пишет астрофизик.

Документы ЦРУ об НЛО: что известно

Большинство рассекреченных документов отредактированы, а общее качество фотокопий достаточно низкое.

Данные не содержат информацию о контактах с инопланетянами.

Приводятся отчеты об инцидентах, связанных с наблюдением аномальных атмосферных явлений, многие из которых остаются непонятными.

Используемые в документах термины, например, "аномальные летательные аппараты" (Anomalous Aerial Vehicles), не являются синонимами инопланетных кораблей, а просто являются некими объектами, которые очевидцы не смогли опознать.

В ЦРУ подтвердили, что обнародованные данные касаются расследований по НЛО.

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Перевод: Лесь Дымань