Японцам почти удалось посадить на Луне первый частный космический аппарат, но одна ошибка все испортила.

На Луне разбился при посадке частный космический корабль Hakuto-R, созданный в Японии. Все из-за ошибки бортового компьютера, который запутался в ориентации на краю лунного кратера, пишет Space.com.

Сама авария случилась еще 25 апреля. Месяц спустя представители компании Ispace, построившей аппарат, рассказали на брифинге, как все произошло.

По их словам, бортовой компьютер посадочного модуля проигнорировал фактические показатели датчиков высоты, посчитав их ошибочными, и попытался осуществить посадку на основе заложенных расчетов и ожидаемой высоты в точке посадки. В результате аппарат "встретился" с лунной поверхностью несколько раньше, чем это предполагал бортовой компьютер.

Видео дня

Создатели аппарата признали, что недостаточно учли топографию местности в посадочной зоне, что и стало косвенной причиной аварии. А ошибка с топографией вызвана тем, что место посадки было изменено всего за несколько месяцев до старта миссии и не было изучено достаточно точно.

Посадочный модуль, запущенный в декабре 2022 года на ракете SpaceX Falcon 9, должен был приземлиться 26 апреля на дно кратера Атлас шириной 87 км в районе Маре Фригорис ("Море холода") на ближней стороне Луны. В случае успеха Hakuto-R стал бы первым частным аппаратом, совершившим посадку на Луну. Пока такие миссии удавались только государственным космическим агентствам США, Китая и России.

В Ispace заверили, что нынешняя неудача не остановит их от реализации второй и третьей миссий, которые запланированы на 2024 и 2025 годы соответственно.

"Теперь мы смогли выявить проблему во время посадки и получили очень четкое представление о том, как улучшить наши будущие миссии", — заявил глава компании Такеши Хакамада.

Исследование космоса – последние новости

Ученые впервые обнаружили радиосигнал, исходящий от умирающей звезды типа "белый карлик". Им удалось установить недостающее звено между белым карликом и сверхновой. Новое открытие позволит ученым понять, откуда уже почти мертвая звезда может набрать дополнительную массу.

Другая группа астрономов и астрофизиков просчитала, до какой скорости способны "разгоняться" потоки космического ветра, образованного черными дырами в космосе. Как заявил один из руководителей проекта Марчелл Брус, интенсивность и скорость таких ветров способна регулировать экосистему галактик.

Вас также могут заинтересовать новости: