Исследователи считают необходимым наделить океан теми же правами, которые имеют животные и люди.

Исследователи призвали наделить океан теми же правами, которыми обладают животные и люди. Ученые считают, что позволит защитить морские экосистемы планеты.

Об этом говорится в обнародованной статье международной группы ученых.

Исследователи считают, что пересмотр правового статуса Мирового океана поможет защитить водные ресурсы планеты и сберечь экосистему для будущих поколений. Авторы инициативы указали, что океаны и моря являются главным источником кислорода, обеспечивают человечество большими объемами пищи и других ресурсов.

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При этом океан чувствителен к деятельности человека. Постоянное загрязнение вод приводит к вымиранию целых видов, что меняет экосистему Земли.

"Поддержание статус-кво экологического права равносильно узаконенному уничтожению природы. Международное право должно развиваться, чтобы отражать неотъемлемые права океана на существование, процветание и возрождение. Здоровье океана - это здоровье человека. Признание океана живым существом поможет продвижению законов, политики и институциональных действий, которые сосредоточены на потребностях океана", - отметили ученые.

Проблемы экологии - что известно

За годы своей деятельности человек изрядно навредил природе. Загрязнение Земли прриобрело катастрофические масштабы.

Американские ученые установили, что "Большое тихоокеанское мусорное пятно", то есть масштабное скопление пластиковых отходов, дрейфующее в северной части Тихого океана, стало домом для множества морских животных.

При этом Мировой океан из-за изменения климата на планете нагревается. За последний год исследователи обнаружили, что верхние 2000 метров во всех океанах поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году.

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