Ученые разработали продукт из крахмала, который по своим свойствам очень похож на клетчатку.

Добавление полезной для пищеварения клетчатки без ущерба для привлекательности блюда вскоре может стать намного проще. Ученые разработали волокно, которое может сделать любое блюдо полезнее.

Как сообщает Science Alert, ученые из Университета RMIT в Австралии разработали продукт из модифицированного крахмала, который можно добавлять в пищу без влияния на вкус, цвет или текстуру.

Он называется FiberX и производится из природных крахмалов, включая пшеницу, кукурузу и маниоку. Как и настоящая клетчатка, он не поддается перевариванию в кишечнике человека, позволяя микроорганизмам улучшать процесс пищеварения.

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Как сообщается, новое волокно можно добавлять в продукты с низким содержанием клетчатки, такие как пирожные и пицца, чтобы сделать их более здоровыми. Также FiberX можно добавлять в продукты с низким содержанием калорий или низким гликемическим индексом, что важно для диабетиков.

"Наш продукт даже не заметен после добавления. Это похоже на то, как родитель прячет овощи в детскую еду, чтобы сделать ее более питательной", - поясняет технолог пищевых продуктов, доцент из Университета RMIT.

Что такое клетчатка

Клетчатка - это неперевариваемые пищевые волокона, которые перерабатываются полезной микрофлорой кишечника. За счет ферментации бактерии получают энергию для размножения и построения новых клеток. Она является необходимым компонентом пищи, вместе с белками, жирами и углеводами.

Польза клетчатки

Клетчатка регулирует перистальтику кишечника;

Она снижает уровень холестерина в крови;

Связывает желчные кислоты;

Немного снижает уровень сахара в крови;

Клетчатка нормализует микрофлору кишечника и проявляет пребиотическое действие.

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