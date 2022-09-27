Космический корабль размером с торговый автомат врезался в астероид размером со стадион.

NASA впервые в истории попыталось изменить траекторию движения астероида в рамках миссии планетарной защиты. Ученые заявили, что миссия успешно достигла своей цели.

Об этом сообщили в космическом агентстве.

Так, в 19:14 по восточному времени наша миссия DartMission успешно достигла своей цели, неопасного астероида Диморфос, в рамках первой в мире миссии планетарной защиты.

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Тест двойного перенаправления астероида призван продемонстрировать, что траекторию движения небесного тела можно изменить с помощью кинетического импактора. Космический корабль размером с торговый автомат врезался в астероид размером со стадион на скорости 14 тысяч миль в час или 22 500 км/час.

"Этот тест должен показать, что кинетическое воздействие является жизнеспособной технологией, которую когда-нибудь можно будет использовать для предотвращения столкновения астероида с Землей, если будет такая необходимость. По крайней мере, в ближайшие 100 лет Земле не будет угрожать астероид", - говорится в сообщении.

На фото внизу слева виден астероид Дидимос, а в центре его спутник Диморфос примерно за 2,5 минуты до столкновения с DART. Тепловизор DRACO сделал изображение с расстояния 570 миль или 920 км. Это изображение было последним, на котором полностью видны оба астероида.

На следующем фото видено спутник астероида Диморфос за 11 секунд до столкновения с расстояния 42 мили или 68 км.

Последнее полное изображение спутника астероида Диморфос, полученное камерой DRACO на DART с расстояния примерно 7 миль или 12 км от астероида и за 2 секунды до столкновения. На изображении виден участок астероида диаметром 100 футов или 31 метр.

Ранее бывший советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник в комментарии "Громадському радио" сообщил, что в рамках этой миссии ученые намерены были изменить скорость вращения спутника, чтобы он не нанес вреда Земле.

"В этой миссии NASA работает с парой астероидов: большой и вращающийся вокруг него меньший. Задача дрона-камикадзе - изменить скорость вращения маленького астероида вокруг большого до 4 минут. Но, по расчетам ученых, этого будет достаточно. Когда он будет нестись навстречу Земле, нужно отвлечь его траекторию и чтобы он не нанес нам вреда, как он нанес его динозаврам 65 миллионов лет назад", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, астероид, размером с египетскую пирамиду в Гизе, впервые за более чем 100 лет пролетет рядом с Землей. Длина небесного тела под названием 2019 AV13 составляет от 100 до 230 метров. Его размеры примерно можно сравнить со 140-метровой пирамидой. Он приблизился к Земле 12 сентября.

В последний раз астероид подходил настолько близко к Земле в 1914 году, а в следующий раз приблизится в 2113 году. Астероид не представляет опасности для Земли, поэтому жителям планеты паниковать не стоит.

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